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Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşlarıyla defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 16:32 | Son Güncelleme

Malatya’da hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.Kocası tarafından öldürülen Emine P., Malatya Şehir Mezarlığında ikindi namazını müteakiben gözyaşları arasında defnedildi.

Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşlarıyla defnedildi

Malatya’da hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
Kocası tarafından öldürülen Emine P., Malatya Şehir Mezarlığında ikindi namazını müteakiben gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına kadının ailesi ve yakınları katıldı.
Malatya’nın Zaviye Mahallesi Hande Sokak’taki evde 70 yaşlarındaki Mehmet P., eşi Emine P.’yi (73) silahla vurarak öldürmüştü. Mehmet P. hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunduğu ifade edilmişti.

Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşlarıyla defnedildi

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