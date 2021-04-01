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Kocası tarafından öldürülen kadının ilk duruşması görüldü

01.04.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de Ağustos 2020 tarihinden boşanmak istediği kocası tarafından 11 el ateş edilerek öldürülen Fatma Esra Dirlik’in eşi Mustafa Dirlik ilk kez hakim karşısına çıktı.Nevşehir’de Ağustos ayında boşanmak istediği kocası tarafından 11 el ateş edilerek öldürün Fatma Esra Dirlik’in eşi Mustafa Dirlik Nevşehir 2.

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Nevşehir’de Ağustos 2020 tarihinden boşanmak istediği kocası tarafından 11 el ateş edilerek öldürülen Fatma Esra Dirlik’in eşi Mustafa Dirlik ilk kez hakim karşısına çıktı.
Nevşehir’de Ağustos ayında boşanmak istediği kocası tarafından 11 el ateş edilerek öldürün Fatma Esra Dirlik’in eşi Mustafa Dirlik Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mahkeme salonuna avukatlar ve Fatma Esra Dirlik’in babası alındı. Eşini öldüren Mustafa Dirlik, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katılırken, aldatıldığını iddia ederek suçlamaları kabul etmediği.
Mahkeme çıkışında ise bir grup kadın “Asla yalnız yürümeyeceksin ve sessiz kalmıyoruz Fatma Esra Dirlikli” pankartları açtı. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu adına duruşmaya katılan Avukat Selahattin Onay’da gazetecilere yaptığı açıklamada sanık tarafının her kadın cinayetinde olduğu gibi bu cinayette de sanki namus cinayetiymiş gibi yansıttıklarını söyledi. Onay, “İlk duruşma oldu. Karar verilmedi tabi ki ikinci duruşma 28 Mayıs tarihine ertelendi. Duruşmada bir kez daha görmüş olduk ki dosyaya yansıyan delillerden hem de tanık beyanlarından kadının boşanma istemesi beyanının üzerine öldürüldü. Tabi karşı tarafı tüm kadın cinayetlerinde gördüğümüz gibi bu cinayetin boşanma üzerine değil de aldatma üzerine bir namus cinayetiymiş gibi addetmeye çalışıldığını gördük. Tabi ki nihai karar henüz açıklanmadı. Savcılıkta mütalaasını vermedi. Bundan sonra bizlerinde beyanı olacak. Mahkemede nihai kararını verdikten sonra ne şekilde bir sonuç çıktığını göreceğiz. Bizi burada sanık tarafından verilen savunmaya itibar edilmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini beklemekteyiz. Çünkü karşı tarafın herhangi bir somut delil veremediğini bu duruşma sonrasında görmüş olduk” diye konuştu.

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