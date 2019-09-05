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Kocası tarafından öldürülen kadının organları 2 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 09:41 | Son Güncelleme

Denizli’de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Hafize Kurban’ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 2 böbrek ve karaciğeri bağışlandı.Geçtiğimiz 27 Ağustos ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana gelen olayda,Hafize Kurban isimli 23 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın eşi Uğur Kurban tarafından sokak ortasında boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Denizli’de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Hafize Kurban’ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 2 böbrek ve karaciğeri bağışlandı.
Geçtiğimiz 27 Ağustos ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana gelen olayda,
Hafize Kurban isimli 23 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın eşi Uğur Kurban tarafından sokak ortasında boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kurban tedavi gördüğü yoğun bakım üniversitesinde 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Kurban’ın ölümünün ardından ailesi tarafından organları bağışlandı. Hastanedeki operasyonun ardından Hafize Kurban’ın 2 böbreği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde nakil bekleyen bir hasta için alınırken, karaciğeri ise İzmir’e gönderildi.
Kurban’ın bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

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