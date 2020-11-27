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  4. Kocası tarafından vurulan genç anne hayatını kaybetti

Kocası tarafından vurulan genç anne hayatını kaybetti

27.11.2020 23:30 | Son Güncelleme:
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Kocası tarafından vurulan genç anne hayatını kaybetti

Bilecik’te boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acar’dan geriye gözü yaşlı bir anne, bir de 10 aylık bebeği kaldı.

2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Bilecik Adliye Sarayı’nda görülen dava sonrası Onur Acar, Cumhuriyet Meydanı’nda eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman’a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı. Kayınpederinin ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olan Onur Acar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza evine gönderildi.

Saldırı sonrası Eskişehir Tıp Fakültesi’nde tedavi altında bulunan Cemile Nur Acar, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Acar’dan geriye gözü yaşlı bir anne, bir de 10 aylık bebeği kaldı. (İHA)

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