HABER

Kocası ve iki çocuğu kavgada ölen kadın oturma eylemi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 21:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da seçim çalışması sırasında Yıldız ile Şenyaşar aileleri arasında çıkan silahlı kavgada kocası ve iki çocuğu ölen kadın, oğluyla birlikte adliye önünde oturma eylemi başlattı.Suruç’ta 14 Haziran’da yaşanan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yakınları ve parti üyeleriyle birlikte 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası çalışması yaptığı esnaf ziyaretinde ucuzluk pazarı esnafı Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları ile tartışmış, çıkan silahlı kavgada Celal ve Adıl Şenyaşar ile kardeşi Mehmet Şah Yıldız ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Şanlıurfa’da seçim çalışması sırasında Yıldız ile Şenyaşar aileleri arasında çıkan silahlı kavgada kocası ve iki çocuğu ölen kadın, oğluyla birlikte adliye önünde oturma eylemi başlattı.
Suruç’ta 14 Haziran’da yaşanan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yakınları ve parti üyeleriyle birlikte 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası çalışması yaptığı esnaf ziyaretinde ucuzluk pazarı esnafı Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları ile tartışmış, çıkan silahlı kavgada Celal ve Adıl Şenyaşar ile kardeşi Mehmet Şah Yıldız ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Olaylarda iki oğlunu ve eşini kaybeden Emine Şenyaşar ve yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, yargı sürecinde ilerleme olmadığını ileri sürerek Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı.

"15 ay geçti, adalet istiyoruz"
Yaşanan olayın üzerinden 15 ay geçmesine rağmen adalet yerini bulmadığı için adliye önünde oturma eylemi yapacaklarını dile getiren Ferit Şenyaşar, “Olay üzerinden 15 ay geçti. En son geçen şubat ayında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısıyla görüştük. Başsavcı o zaman bize bir ay içerisinde iddianamenin hazırlanacağını söyledi. Gereken herkesin cezasını çekeceğini belirtti. Biz de başsavcının samimiyetine inandık ve bekledik. Araya adli tatil girmişti. Dün tatil bitti. Gelip tekrardan başsavcıyla görüştük. Başsavcıya derdimizi anlatıp, çözüm beklediğimizi söyledik. Başsavcı ise bize gülerek cevaplar verdi. Olay üzerinden 15 ay geçmiş. Bu katliamı yapanlar Suruç’ta dükkanımızın önünde ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Şu an dosyada bir tek tutuklu var. O da kardeşimdir. Onu da Elazığ Cezaevi’ne sevk etmişler. Tek kişilik hücrede tutuyorlar. O da bu acıdan dolayı günden güne eriyor. Bizde savcının dünkü tavrından dolayı oturma eylemine başladık. Bu sabah ta dosya savcısıyla görüştük. Yine aynı cevabı verdiler. Ne kadar bekleyeceğiz, neyi bekleyeceğiz bilmiyoruz. Biz adalet talebinden vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
Emine Şenyaşar da eşini ve iki oğlunu kaybettiğini, bir oğlunun da suçsuz yere hapiste tutulduğunu belirterek, haksızlıklara, adaletsizliğe karşı dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralıGaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrıTürkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a 'Cammu Keşmir' çağrısı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Diyarbakır anneleri, HDP il binası önünde oturma eylemine devam ediyor

Bekleyiş sürüyor! 'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kürtaj listesi' açıklaması

Başsavcılık'tan 'kürtaj listesi' açıklaması

Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.