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  4. Kocasına dehşeti yaşattı! Keser sapıyla dövdü, sonra da bıçakladı

Kocasına dehşeti yaşattı! Keser sapıyla dövdü, sonra da bıçakladı

24.05.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da genç bir kadın, kocasına dehşeti yaşattı. İddiaya göre Arzu P. (28), evinde bakmayan ve sürekli şiddet uygulayan eşi Hacı P.'yi (32) keser sapıyla dövdü, ardından da bıçakladı.

Kocasına dehşeti yaşattı! Keser sapıyla dövdü, sonra da bıçakladı

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Arzu P., eşi Hacı P. ile içki içtiği ve sürekli eve alkollü gelip kendisini dövdüğü için sık sık tartışmaya başladı. Hacı P., önceki gün yine içki içtikten sonra sarhoş olup eve dönünce eşi ile tartıştı. Arzu P. eşinden yine şiddet görünce, bahçedeki keserin sapıyla Hacı P.’yi darp etti. Daha sonra Arzu P., bıçakla eşi Hacı P.’yi bacağından yaraladı.

YARALI HALDE KAÇIP POLİSE GİTTİ

Yaralı halde evi terk eden Hacı P., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi’ne giderek yardım istedi. Polis ekibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eve giden ekipler ise şüpheli Arzu P.’yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Arzu P. ifadesinde, eşinin sürekli eve sarhoş geldiğini ve kendisini darp ettiğini öne sürdü.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Arzu P., adliyeye sevk edildi. Hastanedeki tedavisi süren Hacı P.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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