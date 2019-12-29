HABER
  4. Kocasına yardım için geldiği sanayide 10 yıldır çay ocağı işletiyor

Kocasına yardım için geldiği sanayide 10 yıldır çay ocağı işletiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:53 | Son Güncelleme

Uşak Yeni Sanayi Sitesi’nde 10 yıldır eşiyle birlikte çay ocağı işleten Fadime Altıntaş, kadınların her alanda çalışabileceğini gözler önüne seriyor.

Uşak Yeni Sanayi Sitesi’nde 10 yıldır eşiyle birlikte çay ocağı işleten Fadime Altıntaş, kadınların her alanda çalışabileceğini gözler önüne seriyor. Altıntaş, “Kadınların işe ihtiyacı varsa çalışsınlar, çalışmak evde oturmaktan daha iyidir” dedi.
Kadınlar, genelde erkeklerin yoğun olduğu pek çok alana girerek her alanda kendilerini göstermeye devam ediyor. Uşak Yeni Sanayi Sitesi’nde çay ocağı işleten 42 yaşındaki Fadime Altıntaş, eşi Hikmet Altıntaş (47) ile birlikte 10 yıldır her sabah dükkânlarını açıp sanayi esnafına hizmet veriyor. Altıntaş, eşi tek başına çok yorulduğu ve yetişemediği zamanlarda ona yardım etmek amacıyla adım attığı sanayiye o gün bu gündür her sabah geliyor. Çay ocağında boş zamanlarda torunlarına hırka ören Altıntaş, akşam eşinden birkaç saat erken eve giderek akşam yemeğini hazırlıyor.

“Evde oturmaktan daha iyi”
İlk zamanlar eşinin çok yorulması ve zorlanması üzerine sanayiye ilk defa adım attığını anlatan Fadime Altıntaş, “Eşim yalnız çalışıyordu. Çok yoruluyor ve zorlanıyordu, yardım etmek amacıyla geldim. Ona yardım edeyim derken yıllardır gelip çalışıyorum. Yeri geliyor zor oluyor, yeri geliyor iyi oluyor. Daha önce sanayiye gelmediğim için benim de tuhafıma gidiyordu. Müşterilerden kimisi iyi karşılıyor kimisi şaşırıyordu. Kadınların işe ihtiyacı varsa çalışsınlar, çalışmak evde oturmaktan daha iyi” dedi.

"Kadın eliyle yapılan her iş başarılı"
Yeni Sanayi esnaflarından oto tamircisi Hakan Yavuz (39), kadın eliyle yapılan her işin başarılı olduğunun altını çizerek, “Bir bayanın elinden yapılan her iş başarılı çıkıyor. Dürüstlük temizlik ve hijyen konularında güzel oluyor. İlk geldiği zaman bir kadının sanayide olması yadırganıyordu ama artık bu durumu aştık. Bizim için iyi oluyor. Kendi de evine ekmeğini götürüyor” şeklinde konuştu.

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar
Jandarmadan, yılbaşı öncesi huzur ve güven operasyonuJandarmadan, yılbaşı öncesi huzur ve güven operasyonu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

Mezarlıkta şoke eden olay! Kamera inceleniyor

81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması! 1320 kişi yakalandı

Bakanlık açıkladı! 1320 kişi yakalandı

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı

Faciadan kıl payı kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.