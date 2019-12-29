Kocasına yardım için geldiği sanayide 10 yıldır çay ocağı işletiyor

Uşak Yeni Sanayi Sitesi’nde 10 yıldır eşiyle birlikte çay ocağı işleten Fadime Altıntaş, kadınların her alanda çalışabileceğini gözler önüne seriyor. Altıntaş, “Kadınların işe ihtiyacı varsa çalışsınlar, çalışmak evde oturmaktan daha iyidir” dedi.

Kadınlar, genelde erkeklerin yoğun olduğu pek çok alana girerek her alanda kendilerini göstermeye devam ediyor. Uşak Yeni Sanayi Sitesi’nde çay ocağı işleten 42 yaşındaki Fadime Altıntaş, eşi Hikmet Altıntaş (47) ile birlikte 10 yıldır her sabah dükkânlarını açıp sanayi esnafına hizmet veriyor. Altıntaş, eşi tek başına çok yorulduğu ve yetişemediği zamanlarda ona yardım etmek amacıyla adım attığı sanayiye o gün bu gündür her sabah geliyor. Çay ocağında boş zamanlarda torunlarına hırka ören Altıntaş, akşam eşinden birkaç saat erken eve giderek akşam yemeğini hazırlıyor.

“Evde oturmaktan daha iyi”

İlk zamanlar eşinin çok yorulması ve zorlanması üzerine sanayiye ilk defa adım attığını anlatan Fadime Altıntaş, “Eşim yalnız çalışıyordu. Çok yoruluyor ve zorlanıyordu, yardım etmek amacıyla geldim. Ona yardım edeyim derken yıllardır gelip çalışıyorum. Yeri geliyor zor oluyor, yeri geliyor iyi oluyor. Daha önce sanayiye gelmediğim için benim de tuhafıma gidiyordu. Müşterilerden kimisi iyi karşılıyor kimisi şaşırıyordu. Kadınların işe ihtiyacı varsa çalışsınlar, çalışmak evde oturmaktan daha iyi” dedi.