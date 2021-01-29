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Kocasinan sanayi sitesinde patlama

29.01.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Kocasinan sanayi sitesinde patlama

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4.

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4’üncü katında ütü kazanından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan duvar, park halindeki araçların üzerine düştü. 3 araç hasar alırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

“Araçlarımızın üzerine duvarlar geldi”
Patlama sesini duyan bir vatandaş, “Dükkanımızda oturuyorduk. Patlama sesi geldi. Buradan alev ve dumanlar çıktı. Toz dumanı. Duvarlar da yıkılınca, araçlarımızın üzerine duvarlar geldi. Şükür yaralama yoktu” ifadelerini kullandı.

Kocasinan sanayi sitesinde patlama

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