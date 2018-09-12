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Kocasinan'da atık kağıt deposunda yangın 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 23:53 | Son Güncelleme

ATIK kağıt deposunda çıkan yangının ardından kağıt toplayıcıları ve mahalleli arasında gerginlik çıktı.  Bahçelievler Kocasinan'da bulunan bir atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul, (DHA) - ATIK kağıt deposunda çıkan yangının ardından kağıt toplayıcıları ve mahalleli arasında gerginlik çıktı.
Bahçelievler Kocasinan'da bulunan bir atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığı alanda ve yanında bulunan halı sahanın soyunma odalarında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangın sonrasında mahalleli ile kağıt toplayıcıları arasında arbede çıktı. 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kocasinan merkez mahallesinde bulunan atık kağıt toplama deposunda 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle korku dolu anlar yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Alevler yan tarafta bulunan halı sahaya da tesir etti. Halı sahaya ait soyunma odaları kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı.

YANGIN SONRASI KAVGA: 4 YARALI
Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Katı atık deposunu burada istemediklerini belirten vatandaşlar eylem yaptı. Afgan uyruklu oldukları iddia edilen kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında kısa süreli arbede yaşandı. Sopaların kullanıldığı kavgada 4 mahalleli hafif şekilde yaralandı. Kavga polisin araya girmesiyle sonlandırılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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