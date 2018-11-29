HABER

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:36 | Son Güncelleme

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve eski eşinin 4 yaşındaki oğlunu kendisine göstermediğini iddia eden Birgül Memiş'in ilk eşini başka bir erkekle aldattığı ve şu anda üçüncü bir isimle birlikte olduğu ortaya çıktı.

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

ATV'de ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında eski eşinin 4 yaşındaki oğlunu alıkoyduğunu iddia eden Birgül Memiş'in hikayesi izleyenleri hayrete düşürdü. 24 yaşındaki genç kadının evliyken başka bir adamdan çocuk yaptığı ve şimdi ise üçüncü bir isimle imam nikahlı evli olduğu öğrenildi. 18 yaşında ilk evliliğini yapan ve ilk kocası Faruk Beyin çocuğun kendisinden olmadığını bildiği halde velayetini üzerine aldığını ileri süren Memiş şunları dile getirdi;

"18 yaşında ailemin zoruyla evlenmeye mecbur bırakıldım. Kocamı sevmiyordum. Evli olduğum süreçte annemle birlikte bitmiş inşaatları temizliyorduk. Orada birisiyle tanıştım ve çocuk ondan oldu."

"Faruk Bey, kendisinden olmadığını bildiği halde neden çocuğu vermiyor?" sorusu üzerine ise Birgül Memiş, "Eski eşim bana inat çocuğumu vermiyor. Çünkü benimle barışmak istiyor. Ama ben evliyim. Onunla barışmak istemiyorum" yanıtını verdi. Genç kadın ardından, "İlk eşimin çocuğu olmuyordu. 2,5-3 sene beraber yaşadık. Bana ve çocuğuma şiddet uyguluyordu" ifadelerini kullandı.

1923038_3_1543489922cQts8

Şimdiki eşiyle imam nikahlı olduğunu da söyleyen 24 yaşındaki Memiş, "Neden resmi nikah kıymadınız?" sorusuna ise "Biraz zaman istedi resmi nikah kıymak için. Ben de kendisine zaman tanıdım" dedi.

Memiş mahkemede çocuğun velayetini verme sebebini ise "O zaman sokakta kalıyordum. Çocuğu kendimle beraber sokakta rezil edemezdim” sözleriyle açıkladı.

Gerçek babasının çocuğu istemediğini de belirten Memiş, "O madde içip satan bir insan. O zamanlar böyle birisi olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Şimdi çocuğu istese dahi vermem” dedi.

1923038_4_1543489922vYLLb

Müge Anlı'nın “Çocuğun başkasından olduğunu söylemeye korkmadın mı?” sorusuna ise “Hayır” yanıtını veren Memiş, "Ben yüzde yüz eminim. Kendi çocuğumun kimden olduğunu bilmeyecek miyim?" diyerek DNA testi yapılmasını istedi.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlarTren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar
İzmir'de, müdür yardımcısının öğrencileri dövdüğü iddiasıİzmir'de, müdür yardımcısının öğrencileri dövdüğü iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müge anlı ihanet birgül memiş

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

İlginizi Çekebilir

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Boşanma davasında şok sözler! 'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde genç kızın feci sonu! Yıkıldılar

Genç kızın feci sonu! Yıkıldılar

İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

İnternetten bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Bu acının tarifi yok! 'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 yıldır bir tanesini bile satamadı

40 yıldır bir tanesini bile satamadı

Balıkesir'de akılalmaz oyun: Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar!

Balıkesir'de akılalmaz oyun: Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar!

Araçla sınırı geçmek isterken yakayı ele verdi! Tam 7 milyon 140 bin lira

Tam 7 milyon 140 bin lira! Araçla sınırı geçmek isterken...

İç çamaşırından çıkanlar şoke etti! İşte cezası

İç çamaşırından çıkanlar şoke etti!

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.