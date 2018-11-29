Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

ATV'de ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında eski eşinin 4 yaşındaki oğlunu alıkoyduğunu iddia eden Birgül Memiş'in hikayesi izleyenleri hayrete düşürdü. 24 yaşındaki genç kadının evliyken başka bir adamdan çocuk yaptığı ve şimdi ise üçüncü bir isimle imam nikahlı evli olduğu öğrenildi. 18 yaşında ilk evliliğini yapan ve ilk kocası Faruk Beyin çocuğun kendisinden olmadığını bildiği halde velayetini üzerine aldığını ileri süren Memiş şunları dile getirdi;

"18 yaşında ailemin zoruyla evlenmeye mecbur bırakıldım. Kocamı sevmiyordum. Evli olduğum süreçte annemle birlikte bitmiş inşaatları temizliyorduk. Orada birisiyle tanıştım ve çocuk ondan oldu."

"Faruk Bey, kendisinden olmadığını bildiği halde neden çocuğu vermiyor?" sorusu üzerine ise Birgül Memiş, "Eski eşim bana inat çocuğumu vermiyor. Çünkü benimle barışmak istiyor. Ama ben evliyim. Onunla barışmak istemiyorum" yanıtını verdi. Genç kadın ardından, "İlk eşimin çocuğu olmuyordu. 2,5-3 sene beraber yaşadık. Bana ve çocuğuma şiddet uyguluyordu" ifadelerini kullandı.