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Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 10:01 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik’te tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 5 çocuk annesi Betül Filiz, “taksirle öldürme” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Filiz, kararla birlikte aylardır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Pendik’te 6 Nisan 2018 tarihinde tartıştığı kocası Sedat Filiz’i (36) av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Betül Filiz’in (34), “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Betül Filiz cezaevinden getirilirken, avukatı Serdar Sağır da salonda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “eşi kasten öldürme” eylemini maktulün haksız eylemlerinden dolayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Maktulün eşi olan sanığa ve çocuklarına karşı daha önce birçok defa kötü muamelelerde bulunduğunu, olay gecesi ise uyuşturucu madde kullanan maktulün, satın aldığı av tüfeğini başucuna koyduğunu anlattı.

SAVCI CEZA İSTEMEDİ

Mütalaada, sanığın kendisini, çocuklarını ve ailesini korumak için kocasının başucundaki av tüfeğini almaya çalışırken kazayla ateş alması sonucu ölüm olayın meydana geldiği kaydedildi. Savcı, sanık Betül Filiz’in eylemi taksirle işlediğini gerekçe göstererek hakkında ceza verilmesine yer olmadığını vurguladı.

''KASTEN ÖLDÜRMEDİM''

Son sözü sorulan sanık Betül Filiz, “Kasten öldürmedim. Av tüfeğini yanından almak isterken bu olay oldu. Mağdur durumdayım, çocuklarıma bakacak kimse yoktur” dedi.

İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Betül Filiz’i eşi Sedat Filiz’i ‘taksirle öldürme’ suçundan 2 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Betül Filiz, kararın açıklanmasıyla birlikte tahliye edildi.

''KASTEN DEĞİL TAKSİRLE İŞLEDİ''

Avukat Serdar Sağır, müvekkili hakkında “eşini kasten öldürme” suçundan dava açıldığını söyleyerek, “Mahkeme, müvekkilimin bu suçu kasten değil taksirle işlediği kanaatini getirdi. Bu sebeple 1 yıl 8 ay toplam ceza verildi. Bu cezanın yatma durumu olmadığından kendisi tahliye edildi. Müvekkilim eşini kasten öldürmedi. Eşi kendisine çok çektirmiş. Kendisi ile cezaevinde çok görüştüm. Hep diyordu. ‘Çocuklarımın babasıdır. Ben bunu kasten yapmam’ diye. Eşi, uyumadan önce uyuşturucu içerek ‘seni, annemi, babamı ve çocuklarımı öldüreceğim’ demiş. Müvekkilim de bunu yapacağını düşünmüş. Çünkü kendisinin 27 adet sabıkası var. Silahı alayım derken patlamış. Bu şekilde maktul hayatını kaybetmiş. Karar çok sevindirici. Çünkü müvekkilim taksirle adam öldürmüş. Adalet yerini buldu “ dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Sedat Filiz ile Betül Filiz’in 15 yıllık evli oldukları, maktülün uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, eşine kötü muamelede bulunduğu, herhangi bir işte çalışmadığı, Betül Filiz’in ise 8-9 kez kadın sığınma evine gittiği ancak kocasının ısrarları nedeniyle eve geri döndüğü anlatıldı.

Sedat Filiz’in olay tarihinden 1 hafta önce internet üzerinden av tüfeği satın aldığı belirtildi. İddianamede, olay günü uyuşturucu madde alan maktülün eşiyle tartıştığı, kendisine hakaretlerde bulunarak ölümle tehdit ettiği, daha sonra uyumaya başladığı, Sedat Filiz’in arkasında bulunan av tüfeğini alan Betül Filiz’in eşine doğru ateş ederek ölümüne neden olduğu belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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