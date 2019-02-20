Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadının 24 yıl hapsi istendi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de 5 yıllık eşi Cihangir Işık'ı şiddet gördüğü iddiasıyla av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra polise teslim olan Aylin Işık'ın yargılandığı davada mütalaa verildi. Duruşma savcısı, eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiğini belirterek, "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek" suçundan sanık Aylin Işık'ın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMAYA SANIK KATILDI

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5. duruşmada tutuklu sanık Aylin Işık hazır bulundu. Gazi Mahallesi'nde öldürülen Cihangir Işık'ın ailesi ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma Savcısı Mustafa Eken, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre 17 Aralık 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu: Aylin Işık eşiyle arasındaki geçimsizlik nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına gitti. Bir süre sonra Aylin Işık eve geri döndü. Olay günü Cihangir Işık eve geç geldi ve eşi Aylin Işık ile tartıştı. Cihangir Işık, eşine sinkaflı küfür ve hakaret etti, tehdit etti. Ardından da Cihangir Işık uyumak için yatağa girdi. Bu sırada Aylin Işık, av tüfeğiyle eşi Cihangir Işık'ın başına bir el ateş etti. Cihangir Işık hayatını kaybetti. Aylin Işık'ın savunmasında atılı suçlamayı kabul etmediği belirtilen mütalaada, sanık Aylin Işık'ın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Mütalaada, sanık Aylin Işık'ın "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Aylin Işık'ın avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep ederek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, Aylin Işık'ın "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

