HABER

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadının 24 yıl hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

  SULTANGAZİ'de 5 yıllık eşi Cihangir Işık'ı şiddet gördüğü iddiasıyla av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra polise teslim olan Aylin Işık'ın yargılandığı davada mütalaa verildi.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de 5 yıllık eşi Cihangir Işık'ı şiddet gördüğü iddiasıyla av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra polise teslim olan Aylin Işık'ın yargılandığı davada mütalaa verildi. Duruşma savcısı, eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiğini belirterek, "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek" suçundan sanık Aylin Işık'ın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMAYA SANIK KATILDI

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5. duruşmada tutuklu sanık Aylin Işık hazır bulundu. Gazi Mahallesi'nde öldürülen Cihangir Işık'ın ailesi ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma Savcısı Mustafa Eken, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre 17 Aralık 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu: Aylin Işık eşiyle arasındaki geçimsizlik nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına gitti. Bir süre sonra Aylin Işık eve geri döndü. Olay günü Cihangir Işık eve geç geldi ve eşi Aylin Işık ile tartıştı. Cihangir Işık, eşine sinkaflı küfür ve hakaret etti, tehdit etti. Ardından da Cihangir Işık uyumak için yatağa girdi. Bu sırada Aylin Işık, av tüfeğiyle eşi Cihangir Işık'ın başına bir el ateş etti. Cihangir Işık hayatını kaybetti. Aylin Işık'ın savunmasında atılı suçlamayı kabul etmediği belirtilen mütalaada, sanık Aylin Işık'ın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Mütalaada, sanık Aylin Işık'ın "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Aylin Işık'ın avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep ederek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, Aylin Işık'ın "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükçekmece'de patlama! İstanbul Valiliğinden ilk açıklama

İstanbul'da bir binada patlama!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında yeni gelişme

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Park etmek isterken şaha kalktı!

Park etmek isterken şaha kalktı!

Palu ailesi gerçekleri iddianamede! Her satırı kan dondurdu: Tuncer'in asıl amacı...

İşte 'Palu' gerçekleri! Kan dondurdu: Tuncer'in asıl amacı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.