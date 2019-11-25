HABER

Kocasını baltayla öldüren kadın: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:24 | Son Güncelleme

UYUYAN  dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i baltayla öldüren Fazilet Azimi, çıktığı Sulh Ceza Hakimliği'nde “Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) UYUYAN dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i baltayla öldüren Fazilet Azimi, çıktığı Sulh Ceza Hakimliği'nde “Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Azimi ifadesinde "Ben kocamı öldürmek istememiştim. Ben öldürmesem, o öldürecekti" dedi. Zeytinburnu'nda uyuyan eşi Hasan Ö.'yü baltayla öldüren yabancı uyruklu Fazilet Azimi (28), Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

ONU ÖLDÜRMEMİN DAHA DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIM
Tercümanı aracılığıyla konuşan Azimi, emniyette verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, ifadesine şöyle başladı:

"Ben maktulü öldürmek istememiştim. Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu. Zaten başına vurduktan sonra da ben yardım istedim. Ölmesini istemedim. Ona daha önce anlaşamadığımızı, ayrılmamız gerektiğini söylemiştim. O da bunu kabul etmemişti. Beni dövüyordu. Biz 11 yıldır imam nikahlı olarak evliydik fakat son 2 yıldır ayrıyız. Bu süreçlerde beni defalarca öldürmeye çalışmıştı. Olaydan 25 gün önce beni dövdü, eğer abisi gelmeseydi beni öldürecekti. Ben de bir gün beni kesinlikle öldüreceğini anladığım için kendisini daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. O günden sonra artık aklımda onu öldürme fikri yerleşmişti"

KENDİSİNDEN KURTULMAK İSTEDİM
Olaydan 3 gün önce hasta olduğunu ve maktul Hasan Özbek'in kendisine saldırdığını iddia eden Azimi, şöyle devam etti: "Bana zorla sahip olmaya çalıştı, ben de istemedim. Üstüme geldi, onun herhangi bir silahı yoktu ama bende şiş vardı. Sonrasında vazgeçti, bu olaydan sonra 'Bu adamla bir arada yaşamam mümkün değil' diye düşündüm. Yoksa bu adam beni öldürürdü, kendisini öldürmek istemedim. Ancak kurtulmak istedim."

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI
Özbek'i baltayla öldürdüğü geceyi de anlatan Azimi, ifadelerini şu şekilde sonlandırdı: “Olay günü eve akşam 20.00-21.00 gibi geldi, ben başka bir odadaydım. Yüz yüze gelmedik. Kendisinin uyuduğunu anlayınca saat 03.00 sıralarında mutfakta bulunan baltayı aldım. Biraz önce anlattığım düşüncelerle, yani 'beni öldürmeden ben ondan kurtulayım' diye düşündüm. Ancak amacım dediğim gibi öldürmek değildi. Sadece kafasına sayısını hatırlamadığım kadar baltayla vurdum. Vurduktan sonra başının kanadığını görünce, komşuya gidip haber verdim. Yardım istedim."

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Mahkeme, ifadesinin ardından Fazilet Azimi'nin avukatına söz verdi. Avukat, savunmaya katıldığını belirterek, Azimi'nin serbest bırakılmasını aksi takdirde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Soruşturma evrakını inceleyen mahkeme, “Kasten öldürme" suçundan sanığın tutuklanmasına karar verdi.

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklamasıGüvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı

Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

Ankara’da S-400 testi! İlk fotoğraflar geldi

Tarihi gün! İlk fotoğraflar geldi

Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi eski İran ajanı çıktı

Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi eski İran ajanı çıktı

Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.