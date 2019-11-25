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Kocasını baltayla öldüren kadının ifadesi oraya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’nda uyuyan dini nikahlı eşi Hasan Ö.'yü baltayla öldüren Fazilet A., çıktığı Sulh Ceza Hakimliği'nde “Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Fazilet A. ifadesinde "Ben kocamı öldürmek istememiştim. Ben öldürmesem, o öldürecekti" dedi.

Kocasını baltayla öldüren kadının ifadesi oraya çıktı!

Zeytinburnu'nda uyuyan eşi Hasan Ö.'yü baltayla öldüren yabancı uyruklu Fazilet A. (28), Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

'ONU ÖLDÜRMEMİN DAHA DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIM '

Tercümanı aracılığıyla konuşan Fazilet A., emniyette verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, ifadesine şöyle başladı:

"Ben maktulü öldürmek istememiştim. Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu. Zaten başına vurduktan sonra da ben yardım istedim. Ölmesini istemedim. Ona daha önce anlaşamadığımızı, ayrılmamız gerektiğini söylemiştim. O da bunu kabul etmemişti. Beni dövüyordu. Biz 11 yıldır imam nikahlı olarak evliydik fakat son 2 yıldır ayrıyız. Bu süreçlerde beni defalarca öldürmeye çalışmıştı. Olaydan 25 gün önce beni dövdü, eğer abisi gelmeseydi beni öldürecekti. Ben de bir gün beni kesinlikle öldüreceğini anladığım için kendisini daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. O günden sonra artık aklımda onu öldürme fikri yerleşmişti"

'KENDİSİNDEN KURTULMAK İSTEDİM'

Olaydan 3 gün önce hasta olduğunu ve maktul Hasan Ö.'nün kendisine saldırdığını iddia eden Fazilet A., şöyle devam etti: "Bana zorla sahip olmaya çalıştı, ben de istemedim. Üstüme geldi, onun herhangi bir silahı yoktu ama bende şiş vardı. Sonrasında vazgeçti, bu olaydan sonra 'Bu adamla bir arada yaşamam mümkün değil' diye düşündüm. Yoksa bu adam beni öldürürdü, kendisini öldürmek istemedim. Ancak kurtulmak istedim."

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Hasan Ö.'yü baltayla öldürdüğü geceyi de anlatan Fazilet A., ifadelerini şu şekilde sonlandırdı: “Olay günü eve akşam 20.00-21.00 gibi geldi, ben başka bir odadaydım. Yüz yüze gelmedik. Kendisinin uyuduğunu anlayınca saat 03.00 sıralarında mutfakta bulunan baltayı aldım. Biraz önce anlattığım düşüncelerle, yani 'beni öldürmeden ben ondan kurtulayım' diye düşündüm. Ancak amacım dediğim gibi öldürmek değildi. Sadece kafasına sayısını hatırlamadığım kadar baltayla vurdum. Vurduktan sonra başının kanadığını görünce, komşuya gidip haber verdim. Yardım istedim."

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Mahkeme, ifadesinin ardından Fazilet A.'nin avukatına söz verdi. Avukat, savunmaya katıldığını belirterek, Azimi'nin serbest bırakılmasını aksi takdirde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Soruşturma evrakını inceleyen mahkeme, “Kasten öldürme" suçundan sanığın tutuklanmasına karar verdi.

(DHA)

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