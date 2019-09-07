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Kocasını, başına keserle 10 kez vurarak öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

 KONYA'da 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı(53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç(46), tutuklandı.

Kocasını, başına keserle 10 kez vurarak öldürmüş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı(53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç(46), tutuklandı. Olaydan sonra evli kızı Saliha A.'yı arayarak, "Babanı öldürdüm gel" dediği ortaya çıkan 4 çocuk annesi, ifadesinde eşini bıçaklayarak öldürmek istediğini ancak başka bir kadının kocasını keserle öldürdüğü yönündeki haberlerden esinlenerek, fikrini değiştirdiğini anlattı.Yapılan otopside ise Veysel Sağdıç'ın başında 10 keser darbesi tespit edildi.
Olay, geçen Perşembe gecesi saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatağında uyuyan eşi Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurduktan sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Veysel Sağdıç'ın öldüğünü belirledi. Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KISKANÇLIK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRDÜ
Fadik Sağdıç, polisteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini yatağında uyuduğu sırada keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, 28 yıllık evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli tartışıp, hakaret ettiğini öne sürdü. Sağdıç, ''Biri kız üç çocuğum var. Eşim aşırı kıskanç, bu kıskançlık nedeniyle sürekli tartışıyoruz. Kızımı bile başka erkeklerden kıskanıyor. Bana sürekli hakaret ediyordu ve sürekli geçimsizlik vardı. Bugün binaya yeni taşınanlar olmuştu. Ben de merak edip, pencereden baktım. 'Neden baktın. Eşya taşıyanları mı tanıyorsun' deyip, kıskançlık yaptı, tartıştık. Hakaret etti. Tartışmadan sonra yatak odasına gidip, uyudu"dedi.
BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ SONRA AKLINA HABER GELMİŞ
Fadik Sağdıç, eşi Veysel Sağdıç'ı bıçaklayarak öldürmek istediğini ancak nisan ayında Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 çocuk annesi Dursun Yalçın'ın (66), 40 yıllık eşi Şaban Yalçın'ı (73) başına keserle defalarca vurarak öldürmesinden esinlenerek, fikrini değiştirdiğini belirtti.
KIZINI ARAYIP BABANI ÖLDÜRDÜM DEMİŞ
Fadik Sağdıç'ın polisi aradıktan sonra evli olan kızı Saliha A.'yı arayıp, "Babanı öldürdüm gel" dediği de ortaya çıktı. 4 çocuk annesinin polis gelinceye kadar eşinin yanında beklediği belirtildi. Çİftin çocukları da ifadelerinde, anne babaları arasında sürekli geçimsizlik olduğunu, babalarının annelerini gereksiz yere kıskandığını anlattı.
KESERLE 10 KEZ VURMUŞ
Konya Numune Hastanesi morguna konulan Veysel Sağdıç'ın otopsisinde başında 10 keser darbesi tespit edildi. Emniyetteki sorgusunda, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dediği öğrenilen Fadik Sağdıç, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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Kocasını, başına keserle 10 kez vurarak öldürmüşKocasını, başına keserle 10 kez vurarak öldürmüşKocasını, başına keserle 10 kez vurarak öldürmüş

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