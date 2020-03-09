Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Olay, geçen yıl 9 Kasım günü yaşandı. İddiaya göre A.Y., boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Y.'nin başka bir kadınla ilişki yaşadığından şüphelendi. Olay günü, beraberine arkadaşı E.Ö.'yü de alıp, eşinin yaşadığı eve gitti. İçeride bir kadın olduğunu düşünen A.Y., 'ihaneti' delillendirip, boşanma davasına sunabilmek için evin dışında beklemeye başladı. Bir süre sonra da E.Ö.'nün cep telefonu ile görüntü çekmek için evin ziline bastı. Ancak kapıyı, başka bir kadın yerine, elinde tüfek ile boşanma aşamasındaki eşi açtı. Hüseyin Y., A.Y.'ye bir kez ateş edip, kapıyı kapattı.