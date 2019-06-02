HABER

Kocasını bıçakla ağır yaralayan kadın adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi Selim K.'yı (30) çıkan tartışma sonucu bıçakla ağır yaralayan Kübra K.

Kocasını bıçakla ağır yaralayan kadın adliyede

Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)- SAMSUN'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi Selim K.'yı (30) çıkan tartışma sonucu bıçakla ağır yaralayan Kübra K. (30), adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Kübra K. boşanma aşamasında olduğu ve 2 aydır ayrı yaşadığı eşi Selim K. ile telefonda tartıştı. Telefonu kapattıktan sonra Kübra K., eşinin işyerine giderek tartışmayı sürdürdü. İkili arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. İddiaya göre Kübra K. çantasından çıkardığı ekmek bıçağıyla Selim K.’yı karın, bacak ve elinden bıçaklayarak yaraladı. Selim K., kanlar içerisinde yere yığılırken, Kübra K. işyerinden ayrıldı. Çevredeki iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selim K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Selim K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Kübra K.'yı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheli kadın, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kocasını bıçakla ağır yaralayan kadın adliyede

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
4 gündür kayıp olarak aranırken, gölette cesedi bulundu4 gündür kayıp olarak aranırken, gölette cesedi bulundu
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıOtomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.