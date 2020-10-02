Kocasını bıçaklayan genç kadın adliyede

Samsun’da kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kocasını bıçakla yaralayan genç kadın adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Z.T. (24) evlerinde tartışma sırasında kocası K.T.’yi kalbinin alt kısmından bıçakla yaraladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.T., tedavi altına alındı. Z.T. adlı kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kocasının boğazını sıktığını ve kendisine şiddet uyguladığını ileri süren genç kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Z.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

