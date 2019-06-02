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Kocasını bıçaklayan kadına adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 16:16 | Son Güncelleme

Samsun’da boşanma davaları devam eden ayrı yaşadığı kocasını ekmek bıçağı ile ağır yaralayan kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan erkek kuaförü içinde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da boşanma davaları devam eden ayrı yaşadığı kocasını ekmek bıçağı ile ağır yaralayan kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan erkek kuaförü içinde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra K.(30) adlı 2 çocuk annesi kadın, şiddetli geçimsizlik yüzünden yaklaşık 4 aydır ayrı yaşadığı ve 1 ay önce de boşanma davası açtığı 9 yıllık kocası olan Selim K.’nin (30) iş yerine giderek burada aralarında çıkan tartışma sonucu yanında götürdüğü ekmek bıçağı ile kocasını bıçakladı. Kocasının darp ettiği iddia edilen ve kendisine yaklaşmama kararı olduğu öğrenilen genç kadın kocasını karın boşluğu, sol bacak, sol kol ve kasık bölgesinden olmak üzere 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selim K., tedavi altına alındı. Selim K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ancak eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kübra K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından suçta kullandığı ekmek bıçağı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanması tamamlanan Kübra K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Kübra K., eşinin kendisine saldırmasından korktuğu için yanında bıçak taşıdığını belirterek, "Beni dövmeye başlayınca can haliyle bıçağı kendimi savunmak için kendisine savurdum. Amacım yaralamak değildi. Çok pişmanım"dedi.
Mahkeme Kübra K.’ye yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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