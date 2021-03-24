HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocasını bıçaklayarak öldürdü, 'Daha önce uyarmıştım' dedi

Kocasını bıçaklayarak öldürdü, 'Daha önce uyarmıştım' dedi

24.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da, çıkan tartışmada eşi Leyla Kayacı'nın (23) göğsünden ve kolundan bıçakladığı Medine Kayacı (24), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından tutuklanan Leyla Kayacı'nın ifadesinde, ''Tartışma sırasında bana hakaret etti ve bıçakladım. Daha önce de bana hakaret ediyordu. 'Seni öldürürüm' diye uyarmıştım" dediği öğrenildi.

Kocasını bıçaklayarak öldürdü, 'Daha önce uyarmıştım' dedi

Olay, 21 Mart'ta Susadı köyünde meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve 5 aylık çocukları olan çiftçi Medine Kayacı ile eşi Leyla Kayacı arasında evde, tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Leyla Kayacı, eşi Medine Kayacı'yı bıçakla göğsünden ve kolundan yaraladı. Kaçmaya çalışan Leyla Kayacı, kendisini gören ve ne olduğunu soran komşularına, eşini bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine eve gelen komşuları, Medine Kayacı'yı kanlar içinde yatarken buldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Medine Kayacı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

b612b412368c8fedae33db92a9ebe9c5

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olan ve 4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Medine Kayacı, dün gece saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kayacı'nın cenazesi yapılacak otopsinin ardından bugün toprağa verilecek.

'DAHA ÖNCE SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYE UYARMIŞTIM'

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Leyla Kayacı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Leyla Kayacı'nın ifadesinde eşini hakaret ettiği için bıçakladığını belirterek, ''Ailevi nedenlerde tartıştık. Tartışma sırasında bana hareket etti ve bıçakladım. Daha önceki tartışmalarımızda da bana hakaret ediyordu. 'Seni öldürürüm' diye uyarmıştım" dediği öğrenildi.

TERK EDİP, DÖNMÜŞ

Kayacı çiftinin daha önce de birkaç kez kavga ettiği ve Leyla Kayacı'nın evi terk edip, ailesinin yanına yerleştiği, aile büyüklerinin ikna etmesi sonucu yeniden evine döndüğü öğrenildi. Çiftin oğlu da Medine Kayacı'nın ailesinde olduğu belirtildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
Emekli çiftin cinayet şüphelisinden kan donduran itirafEmekli çiftin cinayet şüphelisinden kan donduran itiraf
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Emekli çiftin cinayet şüphelisi: Para istedim vermediler, ertesi gün öldürdüm

Emekli çiftin cinayet şüphelisinden kan donduran itiraf

Müge Anlı'daki Büyükşen olayı nedir? Büyükşen ailesinin katili kim?

Müge Anlı'daki Büyükşen olayı

Ferhan Tetik cinayeti nedir? İşte Müge Anlı'daki Ferhan Tetik olayında son durum

Müge Anlı'daki Ferhan Tetik olayı çözüldü!

Kütahya'da korkutan görüntü: Yer göçtü, çatlaklar oluştu! Uzunluğu 20 metreyi buldu

Yer göçtü, çatlaklar oluştu! Uzunluğu 20 metreyi buldu

ATM’de işlem yaparken dehşeti yaşadı! Biri darbetti, diğerleri hesaptan 7 bin TL çekti

ATM önünde dehşet! Darbedip hesabını boşalttılar

İlk tercihi muz değil! Bu maymun acı çiğ köfte yemeden duramıyor

İlk tercihi muz değil! Acılı çiğ köfte yemeden duramıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.