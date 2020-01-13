Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı maktul ile sanığın evli olduğunu ve sanığın beyanına göre maktul tarafından cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti. Olay yerinde bulunan iç çamaşırlarının ve bilgisayarda açık halde bulunan pornografik sitelerin sanığın beyanını doğrular nitelikte olduğunu da aktaran cumhuriyet savcısı, H.Ö.'nün daha önce maktul eşinden emniyete giderek şikayetçi olduğunu da açıkladı. Mütalaada, “Sanık H.Ö.'nün maktul tarafından cinsel davranışlar ile vücut dokunulmazlığına yönelik haksız saldırıyı o anki hal ve şartlara göre mutfaktan olay esnasında aldığı bıçakla maktulün vücudunu 3 kez yaralayarak defetmeye çalıştığı anlaşılmaktadır” denildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğine ilişkin delil bulunamadığının da belirtildiği mütalaada, meşru müdafaa sınırlarının mazur görülebilecek bir korku ve panik ile aştığı açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Ören hakkında ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesini ve tahliyesini istedi. Söz verilen müşteki avukatı ise mütalaayı kabul etmediğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini beyan etti. Sanık H.Ö. ise, sanığın ailesine olan hıncını kendisinden çıkardığını söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin açıklama yapan sanık avukatlarından Selmin Cansu Demir H.Ö.'nün ölmemek için öldürmek zorunda kalan kadınlardan biri olduğunu söyleyerek “H.Ö. bu davadan önce bu adliye kapısına boşanmak için geldi. Ancak parası olmadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Daha sonra uğradığı cinsel saldırılar sonucunda yaşamını savunmak için buradaki davanın konusu olan eylem gerçekleşti. Bugün savcılık mütalaası, H.Ö.'nün maruz kaldığı eylemler sonrasında yaşamını savunmak için bir savunma eylemi gerçekleştirdiği ifade etti. Mahkeme savcılık mütalaasını dikkate almadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi” dedi.