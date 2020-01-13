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  4. Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

Güngören’de eşi Kadir Ören’i bıçaklayarak öldüren H.Ö.'nün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verilmesini talep etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Güngören’de 25 Ağustos 2019’da yaşadıkları evde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren H.Ö.'nün yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma savcısı davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık H.Ö. ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan H.Ö.'nün avukatı Selmin Cansu Demir, olayın meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirterek “Müvekkilimiz kendisine yönelik saldırıyı defetme amacıyla hareket etmiştir. Tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

SAVCI: MEŞRU MÜDAFAA

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı maktul ile sanığın evli olduğunu ve sanığın beyanına göre maktul tarafından cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti. Olay yerinde bulunan iç çamaşırlarının ve bilgisayarda açık halde bulunan pornografik sitelerin sanığın beyanını doğrular nitelikte olduğunu da aktaran cumhuriyet savcısı, H.Ö.'nün daha önce maktul eşinden emniyete giderek şikayetçi olduğunu da açıkladı. Mütalaada, “Sanık H.Ö.'nün maktul tarafından cinsel davranışlar ile vücut dokunulmazlığına yönelik haksız saldırıyı o anki hal ve şartlara göre mutfaktan olay esnasında aldığı bıçakla maktulün vücudunu 3 kez yaralayarak defetmeye çalıştığı anlaşılmaktadır” denildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğine ilişkin delil bulunamadığının da belirtildiği mütalaada, meşru müdafaa sınırlarının mazur görülebilecek bir korku ve panik ile aştığı açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Ören hakkında ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesini ve tahliyesini istedi. Söz verilen müşteki avukatı ise mütalaayı kabul etmediğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini beyan etti. Sanık H.Ö. ise, sanığın ailesine olan hıncını kendisinden çıkardığını söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin açıklama yapan sanık avukatlarından Selmin Cansu Demir H.Ö.'nün ölmemek için öldürmek zorunda kalan kadınlardan biri olduğunu söyleyerek “H.Ö. bu davadan önce bu adliye kapısına boşanmak için geldi. Ancak parası olmadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Daha sonra uğradığı cinsel saldırılar sonucunda yaşamını savunmak için buradaki davanın konusu olan eylem gerçekleşti. Bugün savcılık mütalaası, H.Ö.'nün maruz kaldığı eylemler sonrasında yaşamını savunmak için bir savunma eylemi gerçekleştirdiği ifade etti. Mahkeme savcılık mütalaasını dikkate almadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Ağustos 2019’da Güngören’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamedeki ifadesinde sanık H.Ö. olay günü eşinin kendisine sinkaflı küfürler ile hakaret ettiğini, kendisinin ise boşanmak istediğini söylediğini anlatmıştı. İfadesinde ayrıca eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da aktaran sanık H.Ö., can havliyle mutfaktan bıçak aldığını söyleyerek maktule doğru 2 kez salladığını eşinin ise yere yığıldığını anlatmıştı. İfadesinde hemen polis ve ambulansa haber verdiğini belirten H.Ö., öldürme kastıyla hareket etmediğini sadece kendini korumak istediğini aktarmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan araştırmada şüpheli H.Ö.'nün cinayet tarihinden önce maktul eşi hakkında darp ve hakaret suçlamasıyla şikayette bulunduğu bilgisine de iddianamede yer verilmişti.

H.Ö.'nün ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

(İHA)

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