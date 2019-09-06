HABER

Kocasını keserle öldüren kadın aklına gelince, aynı şekilde kocasını öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

Konya’da kendisine küfür ettiği iddiasıyla kocasını uyurken keserle kafasını ezerek öldüren kadının emniyetteki ilk ifadesinde, "Sürekli beni kıskandığı gibi yeni taşınan komşumuzdan da kıskanarak bana küfür etti, televizyonda gördüğüm nisan ayında Adıyaman’da bir kadının kocasını keserle öldürdüğü aklıma geldi" dediği öğrenildi.Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi.

Kocasını keserle öldüren kadın aklına gelince, aynı şekilde kocasını öldürmüş

Konya’da kendisine küfür ettiği iddiasıyla kocasını uyurken keserle kafasını ezerek öldüren kadının emniyetteki ilk ifadesinde, "Sürekli beni kıskandığı gibi yeni taşınan komşumuzdan da kıskanarak bana küfür etti, televizyonda gördüğüm nisan ayında Adıyaman’da bir kadının kocasını keserle öldürdüğü aklıma geldi" dediği öğrenildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Fadik S. (47), 28 yıllık kocası Veysel Sağdıç ile kendisini kıskandığı için sürekli tartışma yaşadı. Veysel Sağdıç, öğle saatlerinde yaşadıkları apartmana yeni taşınan komşularına camdan bakan karısı Fadik S’yi görünce karısına küfür etti. Olayın ardından Fadik S. kocasıyla bir süre tartıştı. Fadik S. akşam eşi Veysel Sağdıç uyuduktan sonra eline aldığı keserle kocasının kafasına vurarak öldürdü. Kanlar içerisinde odadan çıkan Fadik S., polisi arayarak "kocamı öldürdüm" diyerek telefonu kapattı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri Veysel Sağdıç’ı kanlar içerisinde buldu. Fadik S., Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Veysel Sağdıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Veysel Sağdıç’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli Fadik S.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, "Sürekli beni kıskandığı gibi yeni taşınan komşumuzdan da kıskanarak bana küfür etti. Ben de televizyonda gördüğüm nisan ayında Adıyaman’da bir kadının kocasını keserle öldürdüğü aklıma geldi. Kocam uykuya dalınca olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü. Şüpheli Fadik S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kocasını keserle öldüren kadın aklına gelince, aynı şekilde kocasını öldürmüş

Kocasını keserle öldüren kadın aklına gelince, aynı şekilde kocasını öldürmüş

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
Muhammet'in reklam panosu altında ölümüne 15 bin lira cezaMuhammet'in reklam panosu altında ölümüne 15 bin lira ceza
Adıyaman'daki cinayetten etkilenip, eşini uyurken keserle öldürmüşAdıyaman'daki cinayetten etkilenip, eşini uyurken keserle öldürmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.