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Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ilçesinde, Havva Z. (35), eşi Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Bahçede yapılan kazıda 1 çocuk babasının battaniyeye sarılı ceset parçaları bulundu.

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Havva Z., bir çocuğunun babası eşi Mikail Z. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Havva Z., eşini bıçaklayarak, öldürdü. Daha sonra cesedini 4 parçaya ayırıp, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü.

Defalarca bıçakladı!

Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı bir şeyler gömdüğünü görüp, polise ihbarda bulundu.
Gözaltına alınan Havva Z., eşini öldürüp arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cesedini, battaniyeye sarılı halde buldu.
Ceset parçaları, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Havva Z.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
İşte olayın gerçekleştiği binadan görüntüler. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
hatay cinayet

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yiğit katil kadını kutluyorum.muhtemelen ölen adam karısını beğenmediğini,çirkin olduğunu söylemiş,kanı beynine sıçrayan kadın da elini kana bulayarak kocasını öldürmüştür.her kadın güzeldir.Yeter ki kadın güzel olmayı bilsin.
tutuklanmaz serbest kalır
yiğit kadın cesedi saklamaz ortaya atar gider teslim olur ne diye saklıyor saçma sapan yorum yapıyorsunuz
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