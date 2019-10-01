HABER

Kocasını öldüren Hülya Ören hakkındaki soruşturma tamamlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

Güngören’de eşi Kadir Ören’i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kocasını öldüren Hülya Ören hakkındaki soruşturma tamamlandı

Güngören’de eşi Kadir Ören’i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Hülya Ören’in ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürme’ suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Güngören’de 25 Ağustos 2019’da eşini bıçaklayarak öldüren Hülya Ören hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, maktul Kadir Ören ile Hülya Ören’in resmi nikahla evli oldukları ve olay günü şüphelinin bıçak ile maktule vurarak ölümüne neden olduğu aktarıldı.
İddianamede savcılık ifadesine yer verilen Hülya Ören’in eşinin kendisine sinkaflı küfürler ile hakaret ettiğini, kendisinin ise boşanmak istediğini söylediği aktarıldı. İfadesinde eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da aktaran şüpheli Ören, 25 Ağustos 2019 sabahında eşinin kendisi uyuduğu esnada yanına gelerek birlikte olmak istediğini söylediğini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini açıkladı. Olay günü akşam saatlerinde eşinin kendisine yine cinsel istismarda bulunduğunu ve darp ettiğini aktaran Hülya Ören, can havliyle mutfaktan bıçak aldığını söyleyerek maktule doğru 2 kez salladığını eşinin ise yere yığıldığını aktardı. İfadesinde hemen polis ve ambulansa haber verdiğini söyleyen şüpheli Ören, öldürme kastıyla hareket etmediğini sadece kendini korumak istediğini aktardı.
İddianamede polis tarafından düzenlenen olay yeri raporuna da yer verildi. Raporda açık halde bulunan diz üstü bilgisayarda pornografik içerikli sitelerin açık olduğu ve evin farklı noktalarında kadın iç çamaşırı olduğu açıklandı. İddianamede, olay yeri raporunun şüphelinin ifadesini doğrular nitelikte olduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli için alınan Adli Tıp Kurumu raporunda ise şüphelinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, bu delilin şüphelinin maktul tarafından yaralandığı beyanını doğruladığı da belirtildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında yapılan araştırmada şüpheli Hülya Ören’in cinayet tarihinden önce maktul eşi hakkında darp ve hakaret suçlamasıyla şikayette bulunduğu bilgisine de yer verildi.
İddianamede Hülya Ören’in ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Kocasını öldüren Hülya Ören hakkındaki soruşturma tamamlandı

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Hurdacının duvar ile aracı arasında sıkışıp hayatını kaybettiği kaza kameradaHurdacının duvar ile aracı arasında sıkışıp hayatını kaybettiği kaza kamerada
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıAdıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.