Kocasını öldüren Hülya Ören’in yargılanmasına devam edildi

“Rahmetliyi hiçbir şey geri getirmiyor” Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Tekin Karadağ maktulün iş arkadaşı olduğunu söyleyerek “Evlenmeden 3 yıl öncesine dayanan birliktelikleri vardı. İnsanların geçmişlerindeki olaylar ister istemez hasarlar bırakıyor. Daha önceden sanığın problemli bir evliliği varmış. Evlendikleri günden beri aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Rahmetli Kadir boşanma kararı almıştı eve gitmiyordu. Hiçbir şey onu geri getirmiyor, yapacak bir şey yok. Ben maktul Kadir’in sanığa şiddet uyguladığını görmedim. Karşılıklı olarak birbirlerine küfretmelerine şahit oldum. Rahmetliyi hiçbir şey geri getirmiyor” şeklinde konuştu.

“Son 5 lirasına kedilere mama alan bir insandı”

Söz verilen sanık ise, eşi tarafından darp edildiğinde tanık Karadağ’ın yanına gittiğini söyledi. Tanık ise maktulün beyanın doğru olduğunu söyleyerek “Ama ben şiddet olayına inanmıyorum. Cebindeki son 5 lirasına kedilere mama alan bir insandı. Canlılara zarar vermezdi” dedi.

“Polis alıp götürüyordu sonra sarmaş dolaş geliyorlardı”

Sanık ile maktulün komşuları tanık Suat Koç ise evlerinde her gün kavga olduğunu söyleyerek “Televizyon sesi açılıyordu. Tabak çanak sesi geliyordu. Hülya Ören’in bağırma sesini duyuyordum. Polise şikayet ediyordum. Polis alıp götürüyordu, yarım saat sonra sarmaş dolaş geliyorlardı” dedi.

Sanık öldürdüğü eşinden harç parası yüzünden boşanamamış

Sanık Hülya Ören’in arkadaşı Ümmühan Bıyıklı ise 3 günlük evliyken bile sanık ile maktul arasında hep tartışma yaşandığını söyleyerek “Bir gün Hülya beni aradı evlerine gittim her yer kan revan içindeydi. Bir gün boşanma için dilekçe yazdırdık, 400 TL para istediler. Bizde para yoktu. Benim evime gittik sonra Hülya geri döndü” dedi.

Sanığın kız kardeşi Gülhan Özcan ise sanık ile maktul arasında sürekli tartışma yaşandığını söyleyerek, “Sanık evde içki üretiyormuş ve içiyordu. Kardeşim 2 kez yaralı vaziyette yanıma geldi. Ama geri dönüyordu. Geldiğinde kafasında şişlik ve yaralar mevcuttu” şeklinde beyanda bulundu.

“Ablam boşanmak istiyordu”

Sanığın bir diğer kız kardeşi Emine Tosun ise, “Evlerine 1-2 sefer gittim. Şiddet gördüğünü biliyorum. 2 sefer dayak yeyip bana geldi. Evlilikleri hep sıkıntılıydı. Sanık bir gün bizi aradı ablamın üst tarafı kıpkırmızıydı ablam için ‘gelin alın’ dedi. Ablam sürekli şiddete maruz kalmasına rağmen geri dönüyordu. Olaydan önce ablam benden borç para istedi boşanmak istiyordu” şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanı “Neden sahip çıkmadınız”

Mahkeme başkanı sanığın kız kardeşine beyanının ardından kaç kardeş olduklarını sordu. 6 kardeş olduklarını söyleyen tanık Emine Tosun’a başkan “Hiç erkek kardeşiniz yok mu” dedi. Tanık Tosun’un 2 erkek kardeşi olduğunu söylemesi üzerine mahkeme başkanı “Neden sahip çıkmadınız” dedi. Tanık Tosun ise ablasının her tartışmadan sonra eve geri döndüğünü söyledi.

Tanık beyanlarının ardından söz verilen müşteki avukatı eksik hususların giderilmesini istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise olaya ilişkin otopsi raporunun daha gelmediğini söyleyerek bunun beklenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

“Kendini kurtarmak için hareket etmiştir”

Söz verilen sanık avukatı ise müvekkili Hülya Ören’in meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğini söyleyerek “Müvekkilimin kasıtlı bir şekilde vurduğuna dair somut bir delil yoktur. Boğuşma esnasında kendini kurtarmak için hareket etmiştir. Kapının kilitli olmasından dolayı evden kaçamamıştır. Müvekkilimin en azından adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyorum” şeklinde savunma yaptı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti otopsi raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.