Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Olay, geçen yıl Haziran ayında Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Gemlik ilçesinde bir fabrikada çalışan Zülfikar Tuncer ile eşi İpek Tuncer arasında oturdukları apartman dairesinde tartışma çıktı. Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de devam etti. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden yuvarlandı ve başını çarptı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zülfikar Tuncer'in öldüğü belirlendi. İpek Tuncer ise apartmanın dışında, yol ortasında yerde yatarken bulundu. Hastanedeki müdahalesinin ardından gözaltına alınan İpek Tuncer, tutuklanarak cezaevine kondu.

'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTİYORUZ'



Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'kasten eşini öldürmek' suçundan tutuklu bulunan İpek Tuncer, karar duruşmasına Yenişehir Kadın Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Duruşmaya öldürülen Zülfikar Tuncer’in ablaları Saliha Demir, Hanife Çiftçi ve kardeşi Gülümser Can ve taraf avukatları katıldı. Müştekiler, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.