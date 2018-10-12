KOCASINI ÖLDÜREN KADINA İYİ HAL İNDİRİMİ 

SAVCI CEZALANDIRILMAMASINI İSTEDİ Mütalaasında, sanık Namme Öztürk ile maktül Kazım Aydemir'in 2007 yılında evlendiklerini, 2016 yılında da boşandıklarını belirten Savcı Aktaş, boşandıktan sonra çocuğunu görmek için Namme Öztürk'ün evine giden Kazım Aydemir'in Namme Öztürk ile rızası dışında zorla cinsel ilişkiye girdiğini belirtti. Olaydan önceki gece maktülün sanığın evinde kaldığı, sabah tartıştıkları, maktulün sanığı mermiyi namluya sürerek tabanca ile tehdit ettiğini belirten Savcı Aktaş, sürekli olarak maktulün hakaretleri ve olay günü de yine maktül tarafından tehdit edilen sanığın eyleminin meşru savunma sınırları içinde ve zorunluluk hali kapsamında kaldığını belirterek cezalandırılmasına yer olmadığını karar verilmesini istedi. Söz alan tutuklu sanık Namme Öztürk, olaya tasarlayarak yapmadığını belirterek, "Gerçekten tasarlasaydım internetten araştırır en kısa ve en etkili öldürme şeklini tespit eder buna göre hareket ederdim. Olay yatak odasında, mutfakta, salonda olmadı, dış kapının orda oldu. Çocukları okula gönderme hazırlığındaydım. Maktül öfkeli ve agresif biriydi" dedi. Son söz sorulan Namme Öztürk, beraatini ve tahliyesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Namme Öztürk'ü, boşandığı eşi Kazım Aydemir'i 55 kez bıçakladığını, bu darbelerden 21'inin tek başına öldürücü nitelikte olduğunu gerekçe göstererek, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Boşandığı eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu yargılanan Namme Öztürk, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, "Haksız tahrik indirimi" uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü. "İyi hal" indirimi ile ceza 12 yıl 6 aya düşürüldü. Kadın üye hakim çoğunluk kararına muhalefet şerhi koydu. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Namme Öztürk ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı Mehmet Veysi Aktaş, bir önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

12 YIL 6 AY CEZA ALDI

Sanığın suçunu aile içi şiddet nedeni ile etkisinde kaldığı hiddet ve şiddet sonucu işlediğini gerekçe gösteren mahkeme, "Haksız tahrik indirimi" uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü. "İyi hal" indirimi ile ceza 12 yıl 6 aya düşürüldü.

KADIN ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Mahkemenin kararına üye hakim Gülşah Tufan muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, sanık Namme Öztürk ile maktül Kazım Aydemir'in 2007 yılında evlediklerini, 2016 yılında da boşandıklarını hatırlatan hakim Tufan, Kazım Aydemir'in 2016 yılına kadar eşine sistemli olarak fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığını belirtti. Tarafların bu nedenle boşandıklarını belirten hakim Tufan, bu şiddetin sanık Namme Öztürk'te psikolojik olarak olumsuz etkilere yol açtığını, hastaneden alınan rapora göre de sanıkta majör depresif bozukluk, travma sonrası stres bozukluk meydana geldiğini belirtti.

'KENDİSİNE YÖNELEN VE TEKRARI MUHAKKAK HAKSIZ SALDIRI İLE FİİLİN ORANTILI OLDUĞU...'

Muhalefet şerhinde, sanığın kendisini yakın tehlikeden korumak amacı ile aldığı bıçakla maktulü yaraladığı kaydedildi. Sanığın kendisine yönelen her türlü fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete karşı kendini ifade edemediğinden boyun eğmek zorunda kaldığı belirtilen muhalefet şerhinde, "Toplumun kanayan yarası olan kadın cinayetleri birlikte düşünüldüğünde, sanığın kendisini başka türlü kurtarma ihtimali ve imkanın olmadığı, kendisine yönelen ve tekrarı muhakkak haksız saldırı ile fiilin orantılı olduğu" belirtildi.

Sanığın olay anında yaşadığı psikolojik durumunun göz önünde bulundurulmadan salt olay anı değerlendirilerek çoğunluk tarafından verilen karara katılmadığını belirtti. Tufan, sanığın, "Haksız tahrik altında" işlediği suçtan dolayı cezalandırılmasına yer olmadığı görüşünde olduğunu kaydetti.