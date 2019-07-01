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Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor için beraat isteniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 18:40 | Son Güncelleme

Hatay’da çocuklarına sistematik işkence uyguladığı, kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor için beraat isteniyor.20 Ocak 2019 tarihinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Havva Zor hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor için beraat isteniyor

Hatay’da çocuklarına sistematik işkence uyguladığı, kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor için beraat isteniyor.

20 Ocak 2019 tarihinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Havva Zor hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianameyi kabul eden İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi de Zor hakkında “kasten öldürme” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açtı. İskenderun 2. Ağır Ceza Hakimliğinde bugün görülen ikinci duruşmada Havva ve Mikail Zor’un çocukları ile anne ve babası dinlendi.

Mahkemede Havva Zor hakkında haksız tahrik altında bu cinayeti işlediği yönünde mütalaa verildi. Havva Zor’un avukatlığını üstlenen İskenderun Kadın Platformu’ndan Avukatı Mehtap Sert, mahkeme sürecinin Havva Zor’un lehine geliştiğini belirterek 12 Temmuz’da görülecek davada beraat beklediklerini ifade etti. İskenderun Adliyesi önünde duruşma sonrası İskenderun Kadın Platformu üyeleri ile birlikte açıklamalarda bulunan Mehtap Sert, mahkeme süreci ve cinsel taciz konularında bilgiler verdi. Sert "Bugün yapılan ikinci duruşmada Havva ve Mikail’in çocukları ve Mikal’in anne babası dinlendi. Duruşmada Havva Zor’un ifadesinde belirttiği şiddet ve cinsel taciz iddialarını Mikail’in anne babası verdikleri ifadelerle farkında olmadan doğrulamış oldular, bu da bizim için önemli bir gelişme oldu. Mahkeme Havva Zor ile ilgili kasten haksız tahrik altında cinayeti işlediği yönünde mütalaa düzenlendi. Mahkemeden süre istedik 12 Temmuz’da 3. duruşma gerçekleşecek. Havva Zor’un cinsel istismar iddialarını olay günü ifadelerinde belirtilmiştir, sonradan ortaya çıkan bir iddia değildir. Biz meşru müdafaa konusunda ısrarlıyız beraat verilmesi için savunmamızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Babanın tacizinden korunmak için iki kardeş birlikte uyumuşlar
Üvey babasının cinsel istismarına maruz kalan Havva Zor’un kızı Z.S.’nin şahsın tacizlerinden korunabilmek için erkek kardeşi ile birlikte uyuduğunun ifadelerde yer aldığını belirten Avukat Mehtap Sert, "İki çocuğun da ifadeleri, annenin iddialarını doğruluyor. Babanın tacizinden korunabilmek için kardeşler birbirlerine sarılarak uyuyorlar. Çocuklar ifadelerinde tacizi net olarak anlattılar. Biz bu davadan beraat bekliyoruz, örneği Çilem Doğan davasıdır. Kesinlikle meşru müdafaa söz konusu çünkü devam eden bir tehdit var. Hatta Mikal’in babası mahkeme salonunda parmağı ile beni işaret ederek tehditte bulundu ve mahkeme başkanı kendisini tehdit etmemesi konusunda uyardı. İddianamede, öldürülen Mikail Zor’un adli bir suçtan ötürü hükümlü olduğu İskenderun Açık Cezaevi’nde 2018 Aralık ayında firar ettiği ve olay tarihine kadar eşine ve çocuklarına sistematik şiddet uygulayıp, üvey çocuğu Z.S.’yi sürekli odaya kilitleyip, yemek vermediği ve cinsel istismarda bulunduğuna yer verildi. Yaşanan cinsel istismara karşı çıkan Havva Zor’un Mikail Zor tarafından darp edildiğinin belirtildiği iddianamede, bunun üzerine cinayetin yaşandığı belirtildi" dedi.

Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor için beraat isteniyor

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