HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim

Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 16:02 | Son Güncelleme

Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde Emel G.(40) tartıştığı eski eşi Ramazan Yılmaz’ı(45) tüfekle öldürdükten sonra tandırda yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde Emel G.(40) tartıştığı eski eşi Ramazan Yılmaz’ı(45) tüfekle öldürdükten sonra tandırda yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. Yılmaz’ın yanmış cesedi Antalya’da yaşayan oğullarının ihbarıyla ortaya çıkarken, komşuları Ahmet Çelik, çiftin boşanmasına rağmen birlikte yaşadıklarını söyledi.
Olay gece saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Emel G.(40) ile eski eşi Ramazan Yılmaz(45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emel G., eski eşi Ramazan Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdü. Emel G. daha sonra Ramazan Yılmaz’ın cesedini evin altındaki tandırda yaktı. Olay çiftin Antalya’da yaşayan büyük oğullarının ihbarı üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve jandarma ekipleri evin tandır bölümünde yanmış erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri Emel G.’yi gözaltına alırken, Ramazan Yılmaz’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Emel G.’nin jandarmaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

“Boşanmışlardı ancak birlikte yaşıyorlardı”
Emel G. ve Ramazan Yılmaz’ın komşusu Ahmet Çelik, jandarmanın olay yerine gelmesiyle bilgi sahibi olduklarını belirterek, “Olayın nasıl olduğundan haberimiz yok. Komşusuyum ama silah sesi duymadım. Boşanmışlardı ancak birlikte yaşıyorlardı. Komşuları olarak bize zararları yoktu, iyi insanlardı. Daha önce geçimsizlikleri vardı. Akrabalarından biz de yaktığını duyduk. 2 oğlu bir kızı vardı. Büyük oğlu askere gitme hazırlığında. Büyük oğlu Antalya’dan gelince bu olay ortaya çıkmış. Olayın bu şekilde olduğu konuşuluyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis ettiErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti
Yer: İstanbul! Koronavirüse rağmen akın ettilerYer: İstanbul! Koronavirüse rağmen akın ettiler
X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı! X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Gözler önüne serildi! İşte uzun süre maske kullanmanın sonucu
Gözler önüne serildi! İşte uzun süre maske kullanmanın sonucu
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Ermenistan Radyosu'ndan yeni skandal!
Ermenistan Radyosu'ndan yeni skandal!
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Diğer Haberler
İzmir'de faciadan dönüldü! Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
Faciadan dönüldü, çatıyı delip içeri girdi: 5 saniyeyle kurtuldu
MSB’den Pentagon’a S-400 tepkisi
MSB’den Pentagon’a S-400 tepkisi
Yer: İstanbul! Koronavirüse rağmen akın ettiler
Yer: İstanbul! Koronavirüse rağmen akın ettiler
Bunu yapan insan olamaz! Başından vurulmuş ölü yavru yunus, sahile vurdu
Bunu yapan insan olamaz! Böyle bulundu
Yok böyle bir dolandırıcılık! Attıkları mesaj 'pes' dedirtti
Yok böyle bir dolandırıcılık! Attıkları mesaj 'pes' dedirtti
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.