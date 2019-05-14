Kocasını pompalı tüfekle öldüren Aylin Işık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

"BİLEREK VE İSTEYEREK GERÇEKLEŞTİRMEDİM"

Sanık Aylin Işık son savunmasında, "Kesinlikle eşimi öldürmek istemedim. Yaşadığım olaylardan dolayı kendi canıma kıymak istedim. Yapamadım. Ancak son olayda tüfeği yüzüme doğrultunca kendimi korumak duygusuyla müdahale ettiğim sırada silah ateş aldı. Bilerek ve isteyerek bir eylem gerçekleştirmedim. Beraatimi isterim" dedi.

15 YIL HAPİS VE TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, sanığın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık tarafından dile getirilen nedenler, karı koca arasında yaşanan ve zaman zaman şiddet boyutuna varan davranışları tahrik sayan heyet, cezayı 18 yıl hapse indirdi. Sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alan heyet, cezayı 15 yıl hapis cezasına indirdi. Heyet, şikayetçi tarafın cinayetin tasarlanarak işlendiği iddiasını ise reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianamede, olay günü olan 17 Aralık 2017'de maktül Cihangir Işık ile sanık Aylin Işık arasında tartışma yaşandığı belirtiliyordu. Cihangir Işık'ın eşi Aylin Işık'a küfrettiği, bir hafta önce şiddet uyguladığına ilişkin raporun bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın tehdit ve hakaretler sonucu Cihangir Işık uyuduktan sonra pompalı tüfekle başına yakın mesafeden bir el ateş ederek öldürdüğü anlatılıyordu. Aylin Işık'ın "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu. Evliliğinin ilk günlerinden beri eşinden şiddet gördüğünü anlatan sanık Aylin Işık savunmasında, "Ağlamaya başladım, yalvardım. Anneme, kardeşlerime tecavüz edeceğini söyledi. Saçımı çekti. 'Ben yapacağımı burada da yaparım' dedi. Oğlum uyandı yanımıza geldi, ona da küfür etti. 'Aylin buraya gel' dedi. Yatak odasından beni çağırdı. Üç kere çağırdı beni. Ben gitmeyince kendi beni alıp odaya götürdü. Yatağa yatmamı istedi. Dolabın üzerinde duran silahı aldı. Beni öldüreceğini söyledi. Konuşarak kendisini ikna etmeye çalıştım. Bana, 'Geç kaldın' dedi. Küfür etmeye devam etti. Silah onun sağ elinde duruyordu. Çeneme dayadı. 'Nerenden vurayım?' dedi. Göğüslerime, cinsel organıma dayadı. Ben de yalvardım, yapma dedim. Daha sonra silahı yüzüme tutup üzerime sallamaya başladı. Bir an elimle silahı ittirdim. Yüzümden uzaklaştırdım. İki elimle silahı kavradım. Amacım silahı elinden alıp kaçmaktı. O da silahı çekti, karşılıklı birkaç hareket biçiminde sürdü. Sonra bir anda silah patladı. Cihangir yan tarafa doğru yatağa devrildi. Oğlumun bağırmasıyla kendime geldim.Çocuğumun eşyalarını alıp evden çıktım" demişti.