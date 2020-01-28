MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kocasını terk edip internetten tanıştığı adamla kaçmıştı! Esra Erol ateş püskürdü

Kocasını terk edip internetten tanıştığı adamla kaçmıştı! Esra Erol ateş püskürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişki yaşayan evli kadına 'Kendisini bekar olarak tanıtmış. Böylesine büyük yalanları küçültüp de söylüyorsunuz. Bunların ortaya çıkmaması mümkün değil' sözleriyle tepki gösterdi.

Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'Dön' diye yalvardı.

Eşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardıEşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardı

Olayın yankıları devam ederken Esra Erol, başka erkekle ilişki yaşayan ve kocasının canlı yayında ağlayarak, 'Eve dön. Mutlu günlerimize dönelim' diyerek yalvardığı paylaşılamayan Hülya'ya sert sözlerle yüklendi.

"GERÇEKLER ENİNDE SONUNDA ORTAYA ÇIKIYOR"

Hülya'yı kaçtığı kişiye ve ailesine 'Bekarım' diyerek yalan söylediğini belirten Erol, 'Yalanlar bir yere kadar saklanabilir ve söylenebilir. Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar. Arif'in ailesine bekar bir kadın olduğunu söylüyor. Sonra da evli olduğu ortaya çıkıyor. Ailenin ilk yaptığı şey Hülya'yı evden atmak oluyor. Hatta Arif'in babasının şiddet uyguladığı da öne sürüldü' ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol, magazin, recep özsoy, arif yörük, hülya özsoy,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Benim Stilim'in Bahar Candan'ı estetikle bambaşka biri oldu!

Son hali şoke etti! Tanınmaz halde...

Chloe Loughnan da estetikli olanlar kervanına katıldı!

Chloe'nin bu halini unutun! Estetikli haliyle şaşkına çevirdi

Nusret Gökçe Elazığ depremi için kaç para bağış yaptı? Sosyal medyadan açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Yusuf Güney'den bomba iddia: "İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor"

'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'

Melek Baykal 38 yıllık eşinden boşanıyor

Melek Baykal 38 yıllık eşinden boşanıyor

Deprem yardımları yağmalandı mı? Demet Akalın isyan etti

Yardımlar yağmalandı mı? Şoke eden sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.