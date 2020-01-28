Kocasını terk edip internetten tanıştığı adamla kaçmıştı! Esra Erol ateş püskürdü

Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'Dön' diye yalvardı.

Olayın yankıları devam ederken Esra Erol, başka erkekle ilişki yaşayan ve kocasının canlı yayında ağlayarak, 'Eve dön. Mutlu günlerimize dönelim' diyerek yalvardığı paylaşılamayan Hülya'ya sert sözlerle yüklendi.

"GERÇEKLER ENİNDE SONUNDA ORTAYA ÇIKIYOR"

Hülya'yı kaçtığı kişiye ve ailesine 'Bekarım' diyerek yalan söylediğini belirten Erol, 'Yalanlar bir yere kadar saklanabilir ve söylenebilir. Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar. Arif'in ailesine bekar bir kadın olduğunu söylüyor. Sonra da evli olduğu ortaya çıkıyor. Ailenin ilk yaptığı şey Hülya'yı evden atmak oluyor. Hatta Arif'in babasının şiddet uyguladığı da öne sürüldü' ifadelerini kullandı.