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Kocasını tüfekle vuran kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Aksaray’da 2 ay önce boşandığı kocasını tüfekle vurarak yaralayan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Hasas Mahallesi 6721.

Kocasını tüfekle vuran kadın tutuklandı

Aksaray’da 2 ay önce boşandığı kocasını tüfekle vurarak yaralayan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Hasas Mahallesi 6721. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce boşandığı eşi Özlem T.’nin (23) baba evine giderek tekrar barışmak ve 2 yaşındaki çocuğunu görmek isteyen Mehmet B. (24), eski eşi tarafından evden uzaklaştırılmak istendi. Genç adam çocuğunu görmek için ısrar edince eski eşi evde bulunan tüfekle genç adama ateş etti. Genç adam kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, genç kadın olayda kullandığı tüfekle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Özlem T. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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