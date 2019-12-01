Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (2)

ADL\u0130YEYE SEVK ED\u0130LD\u0130\nOrdu'da, e\u015fi \u0130smet K.'yi (55) uyurken sat\u0131rla bo\u011faz\u0131n\u0131 keserek \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla g\u00f6zat\u0131na alt\u0131nan Hatice K. (36),Tekkiraz Jandarma Karakolu\u2019ndaki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan, \u00dcnye Adliyesi\u2019ne sevk edildi.\nFOTO\u011eRAFLI\nPARTNERBomba iddia! 'Amerikal\u0131 bir kad\u0131nla evli'Kap\u0131kule\u2019de t\u0131r s\u00fcr\u00fcc\u00fclerinden davul zurnal\u0131 eylemHasankeyf\u2019te vin\u00e7 kazas\u0131
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