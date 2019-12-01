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Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 16:19 | Son Güncelleme

  ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Ordu'da, eşi İsmet K.'yi (55) uyurken satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözatına altınan Hatice K.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ordu'da, eşi İsmet K.'yi (55) uyurken satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözatına altınan Hatice K. (36),Tekkiraz Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından, Ünye Adliyesi’ne sevk edildi.

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