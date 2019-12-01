Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (2)

ADL\u0130YEYE SEVK ED\u0130LD\u0130 \nOrdu'da, e\u015fi \u0130smet K.'yi (55) uyurken sat\u0131rla bo\u011faz\u0131n\u0131 keserek \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla g\u00f6zat\u0131na alt\u0131nan Hatice K. (36),Tekkiraz Jandarma Karakolu\u2019ndaki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan, \u00dcnye Adliyesi\u2019ne sevk edildi.Bu saat stresi engelliyor!Uyu\u015fturucu ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131, annesini odunla uykuda \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015fAntalya Sakl\u0131kent'e mevsimin ilk kar\u0131 ya\u011fd\u0131
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