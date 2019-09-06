Kocasını uyurken keserle öldürdü

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Veysel S. (53), eşi Fadik S. (46) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel S. uyurken, Fadik S. eline geçirdiği keserle kocasının başına vurarak ölümüne sebep oldu.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Fadik S. daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Veysel S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Fadik S. polis tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Veysel S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA / DHA)

