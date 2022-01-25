HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocasının ayak parmağı ile dalga geçen kadın hakkında Yargıtay'dan emsal karar!

Kocasının ayak parmağı ile dalga geçen kadın hakkında Yargıtay'dan emsal karar!

25.01.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma davalarında çok konuşulacak bir karara imza atıldı. Yalova'da yaşayan adam, karısına boşanma davası açtı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocasının ayak başparmağının kapanmaması nedeniyle sürekli dalga geçen kadın için karar verdi. Kocası ile dalga geçen kadın kusurlu bulundu.

Kocasının ayak parmağı ile dalga geçen kadın hakkında Yargıtay'dan emsal karar!

Yalova'da yaşayan Ö.İ., karısının bir ayağının sakat kalması ve ayak başparmağının kapanmamasıyla dalga geçtiğini öne sürerek boşanma davası açtı. Dava, yerel mahkeme tarafından yetersiz gerekçe ile reddedildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının kocası ayak başparmağının kapanmaması nedeniyle sürekli alay etmesi nedeniyle kusurlu olarak görülmesi gerektiği kararını verdi. Yalova'da yaşayan Ö.İ ile kadın S.A.A., birbirlerini severek evlendi. S.A.A. evlendikten bir müddet sonra, yaşadığı olayla bir ayağı sakat kalan ve ayak başparmağı kapanmayan kocası Ö.İ. ile dalga geçmeye başladı.

Alay etmelerin artması sonrasında Ö.İ., eşi S.A.A.'nın kendisiyle alay ettiğini öne sürerek Yalova Aile Mahkemesinde boşanma davası açtı. Yerel mahkeme, yetersiz gerekçe ile davanın reddine karar verdi.

"KENDİSİYLE ALAY EDEN KARISINA DAVA AÇMAKTA HAKLI"

Sabah'tan Mevlüt Hasgül'ün haberine göre; Karar sonrasında hüküm temyiz edildi ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi. Daire heyeti, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, S.A.A.'nın, kocası Ö.İ.'nin bir ayağının sakat olması ve ayak başparmağının kapanmaması nedeniyle sürekli alay ettiğinin anlaşıldığına değinildi. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğundan bahsedilen kararda, olayların akışı karşısında Ö.İ.'nin dava açmakta haklı olduğuna yer verildi.

HÜKÜM BOZULDU

Dairenin kararında, bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddinin doğru bulunmadığı kaydedildi. Yerel mahkemenin hükmü oybirliği ile
bozuldu.

"BOŞANMAYA SEBEBİYET VEREN OLAYLARDA TAMAMEN KUSURLU"

Kararı değerlendiren avukat Selahaddin Demir, ayağı aksayarak yürüyen bir kişiye topal demenin, kulağı hiç duymayan birine sağır demenin veya gözleri görmeyen bir kişiye kör demenin, bir kişinin fiziksel ya da zihinsel engel durumu ile alay edecek şekilde kelimelerle seslenmenin hakaret olduğunu hatırlatarak, yaşanan olayda kadının kocasının ayağının sakat olması sebebiyle sürekli alay ettiğinin görüldüğüne değindi.

Aşağılama fiilinin tek başına boşanma sebebi olmasının yanı sıra somut olayda hakaret suçunun oluşmasının kadını kusurlu yapacağını ve davacı açısından boşanma sebebinin ortaya çıkacağından bahseden Demir, eşin fiziki özellikleri ile dalga geçmenin ve onur kırıcı sözler söylemenin kusurlu davranış olduğunu söyledi. Demir, kadının, eşinin fiziki özellikleri ile alay etmesi nedeniyle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tamamen kusurlu olduğunu savundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Hastanedeki şakalaşma ölümle sonuçlanmıştı! Skandalda flaş gelişmeHastanedeki şakalaşma ölümle sonuçlanmıştı! Skandalda flaş gelişme
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kar, İstanbul'u esir adlı! Vali Yerlikaya: İzin verilmeyecek

Kar, İstanbul'u esir adlı! Vali Yerlikaya: İzin verilmeyecek

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Kar araç boyuna çıktı

Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Kar araç boyuna çıktı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.