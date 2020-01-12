HABER
  4. Kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Çorum’da bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde meydana geldi.

Kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Çorum’da bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (51) ve eşi E.A. (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile öfkesine hakim olamayan A.A., eline geçirdiği bıçakla eşini iki yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan E.A., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın hemen ameliyata alındı. Eşini bıçaklayarak yaralayan A.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaklaşık 2 saat ameliyatta kalan E.A.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
Vekâlet ücretini icrayla alan idareye KDK tavsiyesiVekâlet ücretini icrayla alan idareye KDK tavsiyesi
THY geleceğin pilotlarını yetiştiriyorTHY geleceğin pilotlarını yetiştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Bir sütyen açıklaması daha!

Bir sütyen açıklaması daha!

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evine hırsız girdi, isyan etti: Komşuluk öldü mü?

Evine hırsız girdi, komşularına isyan etti

'Beni kandırıyorsunuz' dedi, terör estirdi

'Kandırıyorsunuz' dedi, terör estirdi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yazılarında 10 ayrı kod adı kullanmış

FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarında ortaya çıktı! Şoke etti

Son dakika: Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başladı

Çok sayıda güvenlik gücü katılıyor

Nesli tükenme tehlikesi altında! İstanbul'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında!

Bakan Varank, gece kayağı yaptı, herkesi davet etti

Bakan'dan gece kayağı! Herkesi davet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.