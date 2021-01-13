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  4. Kocasının dayak yediğini gören kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 4 yaralı

Kocasının dayak yediğini gören kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 4 yaralı

13.01.2021 23:21 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın, kocasının komşuları tarafından darp edildiğini görünce evde bulunan pompalı tüfeği alarak ateş etti.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın, kocasının komşuları tarafından darp edildiğini görünce evde bulunan pompalı tüfeği alarak ateş etti. Ateşleme sonucunda 3’ü kadın 4 kişi yaralanırken, çift polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Huzur Mahallesi 1159 Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Hasan Hüseyin K. ile komşuları Ayten Y., Gülsüm Y. ve Gülnaz Y. ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kocasının dayak yediğini gören Kutsal G. sinirlenerek evde bulunan pompalı tüfeği alarak ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunlar komşuları Ayten Y., Gülsüm Y. ve Gülnaz Y.’yi yaraladı. O esnada kavgayı ayırmaya gelen komşu Mikail S. pompalıdan çıkan saçmalar sonucunda yaralandı. Kavga seslerini duyan diğer komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ayten Y., Gülsüm Y., Gülnaz Y. ve Mikail S.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri şüpheli karı, koca Hasan Hüseyin G. ile Kutsal G.’yi gözaltına alırken çevredeki komşular tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

“Kocandan dayak yiyordun seni biz kurtarıyorduk“
Polis ekipleri tarafından apartmandan çıkarılan şüpheli Kutsal G.’ye apartmanda bulunan komşuları “Kocandan dayak yiyordun seni biz kurtarıyorduk” diye tepki gösterdi.

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