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Kocasının imam nikahlı eşine kıskançlık kurşunu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 20:21 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 3 gün önce meydana gelen olayda Nebahat E., (29), tartıştığı kocasının imam nikahlı eşi Cansu K.'yı (22) tabanca ila vurarak yaraladı.

Kocasının imam nikahlı eşine kıskançlık kurşunu

ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 3 gün önce meydana gelen olayda Nebahat E., (29), tartıştığı kocasının imam nikahlı eşi Cansu K.'yı (22) tabanca ila vurarak yaraladı. Cansu K. tedavi altına alınırken, olaydan 3 gün sonra yakalanan şüpheli Nebahat E. ise kıskançlık nedeniyle vurduğunu itiraf etti.
Olay, geçen 22 Aralık'ta saat 19.00 sıralarında Bengisu Mahallesi, Plevne Sokak'ta meydana geldi. Evli, 2 çocuk annesi Nebahat E., Ödemiş'te taksi işletmeciliği yapan eşi B.E.'nin iddiaya göre imam nikahı ile yaşadığı Cansu K.'nın evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Nebahat E. yanında getirdiği tabancasını çantasından çıkartıp, Cansu K.'ye 3 el ateş etti. Cansu K. kasığına isabet eden tek kurşunla yaralanırken, silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Nebahat E. suç aleti ile olay yerinden kaçtı. Cansu K. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis Nebahat E.'yi yakalamak için başlattığı çalışmada şüphelinin Gereli Mahallesi'ndeki evde saklandığı belirlendi. Bugün saat 17.00 sıralarında eve operasyon düzenleyen polis Nebahat E.'yi suç aleti tabanca ile yakaladı. Nebahat E.'nin polislere Cansu K.'yı kıskançlık nedeniyle yaraladığını söylediği öğrenildi. Nebahat E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kocasının imam nikahlı eşine kıskançlık kurşunu

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