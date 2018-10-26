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Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 20:51 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına geçmeye çalışan kayıp kadın ve çocukları sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kadın ve çocuklarının Balıkesir Emniyeti tarafından kayıp olarak arandığı öğrenildi. Evli olduğu öğrenilen kadının sevgilisi de teknede yakalandı.

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Ortakent sahilinden 2 metrelik lastik botla denize açılan 3’ü çocuk 5 kişi denizde sürüklenmeye başladı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından bota kurtarma operasyonu düzenlendi. Çelebi burnunda yapılan kurtarma çalışmalarının ardından lastik botta bulunan şahısların Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Kadının hareketlerinden şüphelenerek kimlik kontrolü yapan ekipler, kadının günlerdir arandığı ve evden kaçtığını öğrendi. Tekneden kurtarılan kayıp kadın, çocukları ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

SAHİL

EŞİ TARAFINDAN KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Yunanistan’a kaçarken yakalanan kadının eşi tarafından Balıkesir Emniyetine kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şahıslar Bodrum Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

COCUKLAR

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