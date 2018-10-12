Kocasının öldürdüğü Şeyda, tabutunda 4 farklı renkteki çiçekle uğurlandı

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, terk ettiği eşi Hakan Ayyıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi Şeyda Ayyıldız (33), gözyaşları arasında toprağa verildi. Talihsiz kadının tabutuna 4 çocuğunu simgeleyen 4 gül bırakılırken, annesi Nebiye Gül, "Yavrumun tabutu bile gül ve süt kokuyor hala" diye ağladı. Abla Cemile Taş ise "İdam olsun"diye haykırdı.

İstanbul'da yaşayan Şeyda Ayyıldız, eşi Hakan Ayyıldız ile yaşadığı tartışmalar ve geçimsizlik üzerine evini terk edip, 4 çocuğunu da yanına alarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşti. Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında da iş bulan Şeyda Ayyıldız, burada çalışmaya başladı. Dün işine gitmek üzere evden çıkan Şeyda Ayyıldız'ın önüne kesen ayrı yaşadığı eşi Hakan Ayyıldız, eve dönmesi teklifini kabul etmeyince, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Şeyda'yı 4 kez bıçaklayıp öldürdü. Hakan Ayyıldız, tutuklanıp cezaevine konulurken, Şeyda Ayyıldız'ın cansız bedeni gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak bugün ilçeye getirildi.