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Kocasının öldürdüğü Şeyda, tabutunda 4 farklı renkteki çiçekle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, terk ettiği eşi Hakan Ayyıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi Şeyda Ayyıldız (33), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, terk ettiği eşi Hakan Ayyıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi Şeyda Ayyıldız (33), gözyaşları arasında toprağa verildi. Talihsiz kadının tabutuna 4 çocuğunu simgeleyen 4 gül bırakılırken, annesi Nebiye Gül, "Yavrumun tabutu bile gül ve süt kokuyor hala" diye ağladı. Abla Cemile Taş ise "İdam olsun"diye haykırdı.

İstanbul'da yaşayan Şeyda Ayyıldız, eşi Hakan Ayyıldız ile yaşadığı tartışmalar ve geçimsizlik üzerine evini terk edip, 4 çocuğunu da yanına alarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşti. Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında da iş bulan Şeyda Ayyıldız, burada çalışmaya başladı. Dün işine gitmek üzere evden çıkan Şeyda Ayyıldız'ın önüne kesen ayrı yaşadığı eşi Hakan Ayyıldız, eve dönmesi teklifini kabul etmeyince, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Şeyda'yı 4 kez bıçaklayıp öldürdü. Hakan Ayyıldız, tutuklanıp cezaevine konulurken, Şeyda Ayyıldız'ın cansız bedeni gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak bugün ilçeye getirildi.

TABUTTA 4 GÜL

Talihsiz kadının cenazesi Kemalpaşa Mahallesi Remzi Şeker Caddesi üzerindeki baba evine götürülerek helallik alındıktan sonra götürüldüğü Ayazpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şeyda Ayyıldız'ın tabutunun üzerine 4 çocuğunu simgeleyen 4 gül bırakıldı.

Anne Nebiye Gül ile yakınları ile birlikte tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, "Yavrumun tabutu bile gül ve süt kokuyor hala" dedi.

Öldürülen Şeyda'nın ablası Cemile Taş, kardeşini öldüren Hakan Ayyıldız'ın idam edilmesini istedi. Taş, "İdam olsun, ben onu kendi ellerimle parlayacağım. Bu Hakan'ın kendi ellerimle parçalayacağım. Bu yetim yavruların suçlusu Hakan sensin. Hakan'ı idam etsinler" dedi.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Cenazeye CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Saray Belediye Başkan Vekili Dilaver Perçin, Saray Kent Konseyi Başkanı Mehmet Bilecen, CHP kadın kolları üyeleri katıldı. Milletvekili Candan Yüceer, öldürülen Şeyda Ayylıdız'ın mahkemeden koruma kararı bulunduğunu ailesinden öğrendiğini belirterek, bu kararın yerine getirilmediğini söyledi. Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen Yüceer, "Kadın cinayetleri son yıllarda arttı. Sürekli bir gerekçe sunuluyor. Şeyda'nın ailesi koruma kararı olduğunu söyledi ama maalesef koruma kararı yerine getirilmedi" dedi.

Saray Kent Konseyi Kadın Meclisi adına açıklama Hünzüle Karpat, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

Şeyda Ayyıldız, cenaze namazının ardından Ayazpaşa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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