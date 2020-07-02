HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocasının sevgilisini öldüren kadın: 'Tabancayı kurusıkı sanıyordum'

Kocasının sevgilisini öldüren kadın: 'Tabancayı kurusıkı sanıyordum'

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 14:33 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen sevgilisi Aynur Süngülü'yü (37) tabanca ile vurarak öldüren Özlem Karabulak'ın (43) yargılanmasına başlandı. Tabancayı kendisine Süngülü'nün eski eşi Ali K.'nin verdiğini ileri süren Karabulak, "Ben tabancanın kurusıkı olduğunu zannediyordum, ona zarar verebileceğini düşünmedim. Olay sırasında Aynur'un zarar gördüğünü görseydim ona yardım ederdim" dedi.

Kocasının sevgilisini öldüren kadın: 'Tabancayı kurusıkı sanıyordum'

Olay, 3 Ocak günü saat 18.30 sıralarında, ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi’ndeki apartmanda meydana geldi. 5 çocuk annesi Özlem Karabulak, boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Karabulak'a kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Karabulak, yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Olayda Süngülü'nün komşusu Emine Kumru da hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası kaçan Özlem Karabulak, Kocaeli'de, eşinin ağabeyinin evinde saklanırken yakalandı. Karabulak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

adf8263e0000315b05d1c767244df855

TABANCAYI KURUSIKI SANIYORDUM

Özlem Karabulak'ın Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Karabulak ile öldürülen Aynur Süngülü'nün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında tabancayı kurısıkı zannettiğini ileri süren Karabulak, "Düğününe katılamadığım oğlumu görmek için Seydişehir’e gelmiştim. Konuşmak için eşimle görüşmem gerekiyordu. Bu nedenle kaldığı binaya gittim. Zile bastım ancak kapı açılmadı. Eşimle birlikte kalan oğlumu arayıp, babasıyla konuşmak istediğimi söyleyecektim. O sırada Aynur'un sesini duydum. Yanında genç bir kız vardı. Binaya girdiler. Bende eşimi sormak için binaya girdim. Arkasından Tufan nerede? Konuşmamız gerekiyor diye bağırdım. Oda bana, "Sen göreceksin kahpe. Ben sana neler yapacağım. Senin burada ne işin var? Sen kimsin ki kocamı bana soruyorsun?” şeklinde hakaretler etti. Ben de bana neden hakaret ediyorsunuz? dedim. Etraf karanlıktı, ben hiçbir şey görmüyordum. Ses benden uzaklaşmıştı. Yanımda bulunan kurusıkı olarak bildiğim tabancayı merdivene doğru tuttum. Ben Aynur'u hedef almadan ve görmeden ateş ettim. Ancak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Ben sadece tabancadan atış esnasında çıkan ateşi gördüm. Amacım, sadece bana küfür ve hakaretler edilmesin diye korkutmak maksatlıydı. Ben tabancanın kurusıkı olduğunu zannediyordum ona zarar verebileceğini düşünmedim. Olay sırasında Aynur'un zarar gördüğünü görseydim ona yardım ederdim. Ben Aynur'a ateş ettikten sonra binadan çıktım. Kimseyi görmedim. Kimseye de silahla ateş etmedim" dedi.

90d47a3502bd2d349f9d7c30348e338c

SİLAHI BANA AYNUR'UN ESKİ EŞİ VERDİ

Tabancayı kendisine Aynur Süngülü'nün eski eşi Ali K.'nin verdiğini belirten Karabulak, "Aynur ve eşim sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşarak bana atıyorlar ve beni etiketliyorlardı. Boşanma davası uzadığı için Aynur bana neden kocamın yakasını bırakmıyorsun? Bak o benim yanımda “şeklinde sözler söylüyordu. Seydişehir’e gelmeden önce Aynur’un eski eşi Ali K. sosyal medyadan bana ulaştı. Aynur’dan ayrıldığını, ayrılma nedeninin eşinin annesi olduğunu ve eşini hala sevdiğini söyledi. Ali bana kendimi savunmam için Pınarbaşı Mezarlığının oradaki duvara kurusıkı bir tabanca bırakacağını söyledi. Ben de gidip oradan aldım. Ben silahı yanımda getirmedim. Emniyetteki verdiğim beyanlarım doğrudur, aynen tekrar ederim’’ diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Özlem Karabulak’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu
Seksi fotoğraflarını satarak yılda 400 bin dolar kazanıyorSeksi fotoğraflarını satarak yılda 400 bin dolar kazanıyor
LGS tercih tarihleri ne zaman açıklanacak?LGS tercih tarihleri ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz minibüs izdihamı! Araçlar ağırlıktan yan yatıyor, düşenler tekrar biniyor

Akılalmaz minibüs izdihamı! Araç ağırlıktan yan yatıyor

Seksi fotoğraflarını satarak yılda 400 bin dolar kazanıyor

Seksi fotoğraflarını satarak yılda 400 bin dolar kazanıyor

Termometre 43 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan vatandaşlar kente deniz istedi

Sıcaktan bunalan vatandaşlar kente deniz istedi

Arkadaş dehşeti! Sopa ve satırla dövdü

Arkadaş dehşeti! Sopa ve satırla dövdü

İzole tatilin alternatif adresi: Kaçkarlar

İzole tatilin gözdesi oldu! İşte yeşile doyacağınız o adres

Caddede koşup kanala atlıyorlar! Serinlemenin böylesi

Caddede koşup kanala atlıyorlar! Serinlemenin böylesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.