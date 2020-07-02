Kocasının sevgilisini öldüren kadın: 'Tabancayı kurusıkı sanıyordum'

Olay, 3 Ocak günü saat 18.30 sıralarında, ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi’ndeki apartmanda meydana geldi. 5 çocuk annesi Özlem Karabulak, boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Karabulak'a kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Karabulak, yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Olayda Süngülü'nün komşusu Emine Kumru da hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası kaçan Özlem Karabulak, Kocaeli'de, eşinin ağabeyinin evinde saklanırken yakalandı. Karabulak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TABANCAYI KURUSIKI SANIYORDUM

Özlem Karabulak'ın Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Karabulak ile öldürülen Aynur Süngülü'nün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında tabancayı kurısıkı zannettiğini ileri süren Karabulak, "Düğününe katılamadığım oğlumu görmek için Seydişehir’e gelmiştim. Konuşmak için eşimle görüşmem gerekiyordu. Bu nedenle kaldığı binaya gittim. Zile bastım ancak kapı açılmadı. Eşimle birlikte kalan oğlumu arayıp, babasıyla konuşmak istediğimi söyleyecektim. O sırada Aynur'un sesini duydum. Yanında genç bir kız vardı. Binaya girdiler. Bende eşimi sormak için binaya girdim. Arkasından Tufan nerede? Konuşmamız gerekiyor diye bağırdım. Oda bana, "Sen göreceksin kahpe. Ben sana neler yapacağım. Senin burada ne işin var? Sen kimsin ki kocamı bana soruyorsun?” şeklinde hakaretler etti. Ben de bana neden hakaret ediyorsunuz? dedim. Etraf karanlıktı, ben hiçbir şey görmüyordum. Ses benden uzaklaşmıştı. Yanımda bulunan kurusıkı olarak bildiğim tabancayı merdivene doğru tuttum. Ben Aynur'u hedef almadan ve görmeden ateş ettim. Ancak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Ben sadece tabancadan atış esnasında çıkan ateşi gördüm. Amacım, sadece bana küfür ve hakaretler edilmesin diye korkutmak maksatlıydı. Ben tabancanın kurusıkı olduğunu zannediyordum ona zarar verebileceğini düşünmedim. Olay sırasında Aynur'un zarar gördüğünü görseydim ona yardım ederdim. Ben Aynur'a ateş ettikten sonra binadan çıktım. Kimseyi görmedim. Kimseye de silahla ateş etmedim" dedi.