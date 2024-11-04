Kocasının tavırları çok eleştirilmişti! İrem Helvacıoğlu gelen yorumlardan sonra isyan etti

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını işletmeci Ural Kaspar'la birleştirdi. Çiftin gelinlik ve damatlığı kadar Ural Kaspar oğlunun düğün günü verdiği yanıtlar da çok konuşuldu.

Geçtiğimiz gün ise İrem Helvacıoğlu eşiyle bir mekan çıkışı görüntülendi. Kaspar'ın hareketleri sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti. Gergin tavırları, yanıtları ve İrem Helvacıoğlu'nun bitkin hali hızlıca sosyal medyada gündem oldu.

Kaspar'ın tavırları sosyal medya takipçilerinin acımasız yorumlarına da neden oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar sonrası ünlü oyuncu sitem etti.

Ünlü çifte sosyal medyada küfür ve beddua yorumları geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Helvacıoğlu, "Hayatlarımızın en mutlu günlerinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü. Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz. Ancak özellikle son günlerde ağza dahi alınmayacak hakaretleri, bedduaları, ithamları ve özlük haklarımıza ve aile olma kararımıza karşı yapılan saldırıları da kabullenmediğimiz gibi hak etmiyoruz da" dedi.

"OLUMSUZ GELEBİLECEK SORU VE YORUMLARDAN..."

İrem Helvacıoğlu devamında ise şunları söyledi:

"Bizler evlendik, aile olduk, çok mutluyuz ve en mutlu anlarımızı da büyük bir heyecanla sizlerle paylaştık. Bu mutlu günlerimizi paylaşırken hissettiğimiz samimiyetimizin karşılığı edilen binlerce hakaret ve küfür asla olmamalıydı. En son dün gece sabaha karşı basına yansıyan görüntülerdeki; olumsuz gelebilecek soru ve yorumlardan kaçma hamlemizin bile yanlış yorumlara neden olduğunu görünce sizlere bu satırları yazmak istedik. Bundan sonraki süreçte göstereceğiniz yakınlık ve anlayış için şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz."