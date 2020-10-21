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Kocasının tecavüzüne uğrayan kadın doğan bebeğine ölümüne işkence etti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 09:21 | Son Güncelleme

Rusya'da yaşanan kan donduran olayda; kocasının tecavüzüne uğrayan Yulia Zykova isimli kadın, doğan bebeğini dolaba kilitleyip ölüme terk etti.

Kocasının tecavüzüne uğrayan kadın doğan bebeğine ölümüne işkence etti

Rusya'da Yulia Zykova isimli kadın, ayrı yaşadığı kocasının kendisine tecavüzü sonucu dünyaya geldiğini iddia ettiği bebeğini evindeki dolaba kilitledi.

Rusya'da 39 yaşındaki Yulia Zykova adlı bir süredir eşiyle sorunlar yaşadığı için ayrı yaşıyorlardı. Yulia'ya bir gün eşinin tecavüz etmesi sonucunda bir bebeği oldu. Kadın, tecavüz sonrası dünyaya gelen bebeğine işkenceler yaptığı ortaya çıktı.

BEBEĞİ İSTEMEDİĞİ İÇİN DOLABA SAKLADI

Anne Yulia, kendisini başka bir kadın için terk eden kocasının tecavüzüne uğradığını bu nedenle bebeği istemediği için dolaba sakladığını söyledi.

Annenin 13 yaşında büyük oğlu kendisinden gizli bir şekilde kardeşini beslemesine rağmen bebek bulunduğunda aşırı zayıf düştüğü için ağır hastalandı.

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Bebek şu an hastanenin yeni doğan yoğum bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Bir televizyon programına katılan koca Andrey Zykov yalan makinasına bağlanıp karısına tecavüz edip etmediği soruldu. Andrev, hayır cevabını verince makine uyarı verdi.

KOCASI İTİRAF ETTİ

Makinanın uyarı vermesi üzerine koca tecavüz ettiğini itiraf etti ama bunun tam tecavüz olmadığını söyledi.

Baba hakkında herhangi bir işlem yapılmazken anne Yulia hakkında ise dava açıldı. Yulia'nın suçlu bulunması halinde yedi yıl hapis cezası alacak.


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