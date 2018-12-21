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Kocasının terk etmesinin intikamını, iki oğlunu döverek aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da eşi Bahattin D.'nin (30) evi terk edip Muş'a gitmesini kabullenemeyen Elif D.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da eşi Bahattin D.'nin (30) evi terk edip Muş'a gitmesini kabullenemeyen Elif D. (20), oğulları Y. (1) ve J.'yi (3) dövdüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri kocasına ve yakınlarına gönderdi. Çocuklarını döverken "İntikamımı böyle alırım" dediği duyulan Elif D., dedenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Olay, Irak'ta bulunan dedenin, Elif D.'nin çocuklarını dövme görüntüsünü polise ulaştırmasıyla ortaya çıktı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis, dün akşam Kepez ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Evde kimseyi bulamayan polis, Elif D.'nin çocuklarıyla hastanede olduğunu belirledi. Kepez Devlet Hastanesi'ne giden polis, burada tedavi gören Y.'nin yanında olan Elif D.'yi gözaltına aldı. Anne Elif D. ve büyük oğlu J., polis merkezine götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elif D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'İNTİKAMIMI BÖYLE ALIRIM'
Polisin delil olarak el koyduğu görüntülerde, anne çocuklarını dövüyor. Bu sırada da eşi Bahattin D.'ye hitaben, "Bak görüyorsun çocuğunu ağlıyor. Ne yemek yemiş, ne altını açmışım. Hele gel evimin haline bak. Bak bak, gördün nasıl ağlıyor" dediği duyuluyor. Kadın, küçük oğlu Y.'yi tokatladıktan sonra ise "Babanız yapıyor. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. İkinci çocuğuna geliyorum. Bak görüyor musun nasıl korkuyor. Bahattin yapıyor size bunu. Gördün mü intikamımı böyle alırım. Benimle iyi geçineceksin. Seni tehdit ediyorum. Öldürürüm, gebertirim" diyor.

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