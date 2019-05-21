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Kocasının üzerine kayıtlı hattan ByLock kullandığı iddiası ile gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 09:12 | Son Güncelleme

Adana’da bir kadın kocasının üzerine kayıtlı hattan FETÖ’nün gizli haberleşme sistemi olan ByLock’u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kocasının üzerine kayıtlı hattan FETÖ’nün gizli haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı ileri sürülen Meryem B.’nin hücre evinde saklandığını tespit etti.

Kocasının üzerine kayıtlı hattan ByLock kullandığı iddiası ile gözaltına alındı

Adana’da bir kadın kocasının üzerine kayıtlı hattan FETÖ’nün gizli haberleşme sistemi olan ByLock’u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kocasının üzerine kayıtlı hattan FETÖ’nün gizli haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı ileri sürülen Meryem B.’nin hücre evinde saklandığını tespit etti. Polis, merkez Seyhan ilçesi, Bahçeşehir Mahallesindeki eve baskın düzenleyerek zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Özel eğitim kurumlarında çalıştığı, eşinin de ByLock kullandığı ileri sürülen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı sorgusunun ardından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kocasının üzerine kayıtlı hattan ByLock kullandığı iddiası ile gözaltına alındı

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