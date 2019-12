Kocasının vasiyetini okuma-yazma öğrenerek yerine getirdi

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Aile Destek Merkezi ile Kültür Merkezinde açılan kurslar yoğun ilgi görürken, en çok okuma-yazma kursu tercih ediliyor. Farklı hayat hikayelerine sahip kadınlar arasındaki, 8 çocuğu ve 7 torunu olan Ayşe Şerefoğlu (75), okuma- yazma öğrenerek vefat eden kocasının vasiyetini yerine getirdiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Aile Destek Merkezi ile Kültür Merkezi, okuma yazma bilmeyen ve meslek edinmek isteyen kadınların umudu oldu. Açılan kurslarda 24 usta öğretici görev yaparken, haftanın 5 günü gruplar halinde verilen dikiş-nakış, el sanatları, fitness, kreş, hat sanatı, ahşap sanatı, halk oyunları, müzik ve diyetisyenlik hizmetleri gibi kurslardan yaklaşık 2 bin kadın faydalanıyor. Kadınlar, okuma-yazma kursuna da büyük ilgi gösteriyor. Okuma-yazma kursuna gelen kadınların her birinin ayrı bir hikayesi var. Bu kadınlardan biri olan Ayşe Şerefoğlu, vefat eden kocasının vasiyetini yerine getirmek için okuma-yazma öğreniyor.

KOCAMIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİM

Şerefoğlu, 1 yıl önce kocasının ölmeden önce kendisine okuma yazma öğren dediğini anlatarak, "Bu yıl okuma-yazma-kursuna geldim. 8 çocuğum ve 7 torunum var. 75 yaşında olmama rağmen, kocamın vasiyetini yerine getirmek için geldim. Okuma-yazmayı öğrendiğim için de çok mutluyum" dedi.

'MEKTUPLARI OKUYAMADIĞIM İÇİN OKUMA-YAZMA KURSUNA GELDİM'

Kahramanmaraş'ta 1 yıldır Cezaevinde bulunan eşinden gelen mektupları okuyamadığı için kursa geldiğini anlatan Ayten Görür ise, "Buraya okuma-yazmayı öğrenmeye geldim. Eşim cezaevinden mektup gönderiyordu. Gelen mektupları okuyamadığım için kursa geldim. Kısa sürede okuma-yazma öğrendim. Şu an eşimden gelen mektupları rahatlıkla okuyabiliyorum" diye konuştu.

8 kardeşten 6'ıncısı olan Sabriye Çakırtaş (27) da, kardeşlerinin hepsinin okula gittiğini, ancak kendisinin hiç okula gitmediğini ifade ederek, "Okuma-yazma hayatımızın en önemli parçası. Okula hiç gitmedim. 7 kardeşim var. Hepsi okula gitti. Hatta kardeşlerimden mühendis ve öğretmen olan var. Şu an okuma yazmam çok iyi. Çok mutluyum" dedi.

