Kocasının vasiyetini okuma-yazma öğrenerek yerine getirdi

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Aile Destek Merkezi ile Kültür Merkezinde açılan kurslar yoğun ilgi görürken, en çok okuma-yazma kursu tercih ediliyor. Farklı hayat hikayelerine sahip kadınlar arasındaki, 8 çocuğu ve 7 torunu olan Ayşe Şerefoğlu (75), okuma- yazma öğrenerek vefat eden kocasının vasiyetini yerine getirdiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Aile Destek Merkezi ile Kültür Merkezi, okuma yazma bilmeyen ve meslek edinmek isteyen kadınların umudu oldu. Açılan kurslarda 24 usta öğretici görev yaparken, haftanın 5 günü gruplar halinde verilen dikiş-nakış, el sanatları, fitness, kreş, hat sanatı, ahşap sanatı, halk oyunları, müzik ve diyetisyenlik hizmetleri gibi kurslardan yaklaşık 2 bin kadın faydalanıyor. Kadınlar, okuma-yazma kursuna da büyük ilgi gösteriyor. Okuma-yazma kursuna gelen kadınların her birinin ayrı bir hikayesi var. Bu kadınlardan biri olan Ayşe Şerefoğlu, vefat eden kocasının vasiyetini yerine getirmek için okuma-yazma öğreniyor.