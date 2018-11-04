Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Midyat'ta ikamet eden N.G. adlı kadın, 2013'te bir bankada işlem yaptığı esnada nüfus kaydının değiştiğini ve eşi A.G'den boşandığını öğrenince avukatı aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. İncelemede, kadının, 2012'de rızası ve bilgisi dışında eşi A.G'den sahte imzalı evrak düzenlenerek, Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşandırıldığı ortaya çıktı.

NİKAHI İPTAL OLDU

Bunun üzerine N.G, kesinleşen mahkeme kararının bozulması ve boşanma kararının iptali için Midyat Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Kadının talebini kabul eden mahkeme, yaklaşık 2 ay önce görülen duruşmada boşanma hükmünü iptal etti. Öte yandan, bu süreçte başka biriyle nikahlanan A.G'nin bu evliliği de iptal oldu.

N.G'nin avukatı Özcan Birsen, bu kararın ardından, A.G'nin İzmir'de ikamet etmesi nedeniyle, İzmir Nöbetçi Aile Mahkemesine başvurarak, eski koca hakkında 15 bini maddi, 85 bin lirası ise manevi olmak üzere 100 bin liralık tazminat talebinde bulundu.

SAHTE EVRAKLA İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Birsen, dilekçesinde, A.G'nin anlaşmalı boşanma talebinin, tarafların tazminat ve nafaka talebinde bulunmamasının ayrıca 2 çocuğa velayet talep edilmemesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Sahte evraklarla müvekkilinden boşanan kocanın daha sonra başka bir kadınla evlendiği kaydedilen dilekçede, N.G. ile A.G'nin 2 çocuğuna üvey annenin baktığını aktarıldı. Müvekkilinin bu süreçte yuvasından ayrı kaldığını, çocuklarını görebilmek için sık sık Mardin'den İzmir'e geldiğini belirten Birsen, üvey annenin ise 2 çocuğu N.G'ye karşı "Nefret duyacak şekilde" büyüttüğünü iddia etti.