Kocatepe gemisi 45 yıl sonra Kıbrıs’ta unutulmadı

Kıbrıs Mutlu Barış Harekâtı sırasında dost ateşiyle batan TCG Kocatepe muhrip gemisinin 54 şehidi 45 yıl sonra KKTC’de anıldı.

TCG Kocatepe (D-354), 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Harekâtı sırasında 24 Temmuz 1974 tarihinde Türk uçakları tarafından yanlışlıkla batmış, 54 denizci şehit olmuştu. Kocatepe’den sağ kurtulanların bir kısmı ve şehit olanların yakınların katılımı ile KKTC’nin Girne kentinde anma etkinliği yapıldı. Anma törenine Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, KKTC Gaziler Derneği ile 1974 savaşında adaya ilk inen Komando Taburunun temsilcileri katıldı.

Tek Kıbrıslı şehidin eşi de katıldı

Kocatepe gemisinde şehit askerler için ilk tören Girne açık denizinde gerçekleştirildi. Şehitler, çelengin denize bırakılması ardından saygı duruşu ve dualar ile anıldı. Kocatepe savaş gemisinde şehit düşen Kıbrıslı Türk Teğmen Caner Günyeli’nin eşi Nüket Günyeli’nin sevgili şehit eşine yazdığı mektup da çelenk ile birlikte denize atıldı. Mektubun denize atılması duygu dolu anlar yaşanmasına neden olurken Kocatepe gazileri ve yakınları da törende duygularına hâkim olamayıp birbirlerine sarılarak ağladı. Şehit Caner Günyeli’nin eşi Nüket Gönyeli , “Şuanda o kadar duygu yüklüyüm ki inşallah mektubumu okur ve rüyalarıma gelir” dedi. Yıllarca çocuklarına dul baktığını dile getiren Gönyeli, “Hep o günlerde yaşadım. Bu kadar yıl geçmesine rağmen, dün gibi... Her zaman eşimle gurur duyuyor ve vermiş olduğu soyadı onurla taşıyorum” diye konuştu.

“54 şehidimiz nöbetine devam ediyor”

Yaşanan kaza hakkında detaylı bilgi veren Emekli Amiral Cem Gürdeniz, “Kocatepe’nin batması bir karşılıklı müdahale sonucudur, bu incelenmesi gereken, ders çıkarılması gereken bir olay olarak tarihimizde almıştır ve Türk Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bu trajediden derslerini çıkarmıştır. Bugün deniz ve hava kuvvetlerimiz de bir daha Kocatepe benzeri olayların olmaması için tam eğitimli ve tam donanımlıdır, bunu gururla söyleyebilirim. Kocatepe şehitlerimiz, 54 şehidimiz Baf’ın karasuları içerisinde çelik dev bir mabette esasına Doğu Akdeniz nöbetlerine devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Fatih Sondaj Gemisi aynı bölgede arama yapıyor

Kocatepe şehitlerinin Anadolu’da şehit olan Kıbrıslı şehitler gibi vatanlarını korumaya devam ettiğini ifade eden Amiral Gürdeniz, “Nasıl ki bu Dumlupınar şehitlerimiz, 81 şehidimizle Çanakkale’yi, Türk boğazlarının giriş kapısını, Anadolu’nun giriş kapısını tutuyorsa bugün Kocatepe de Mavi Vatanın Doğu Akdeniz kapısını tutuyor” ifadesini kullandı. Fatih Sondaj Gemisinin kazanın olduğu enlem üzerinde sismik aramalar yaptığına dikkat çeken Amiral Gürdeniz, “En güzel olanı, bugün Kocatepe’nin yattığı deniz dibinin aynı enlemi üzerinde Fatih Sondaj gemimizin delme sistemi aynı tabanı deliyor. Demek ki esasında Kocatepe-Fatih kardeşliğini de unutmamamız lazım” dedi.

“Çıkardığımız dersler daha güçlü olmamızı sağlamıştır”

“Türk milleti, Türk devleti bu trajediden derslerini çıkarmıştır” diyen Amiral Gürdeniz, “Jeopolitik değişimin yaratıldığı Kıbrıs Barış Harekâtı gibi görkemli bir harekâtın içinde Kocatepe gibi bir gemimizin kaybı tabii ki üzüntü vericidir. Ama jeopolitik kazançlar açısından bu tip savaşlar göz önüne alındığında olabilecek ve karşılanabilecek türden bir kayıptır. Kocatepe’nin kaybı Kıbrıs Barış Harekatı’nın muhteşem zaferini gölgelemez, aksine şehitlerimiz bize güç verir. Çıkardığımız dersler daha güçlü olmamızı sağlamıştır ve gelecek bu yönüyle çok daha güçlüdür” diye konuştu.

TCG Kocatepe gemisinin Savaş Harekât Subayı, Emekli Deniz Kurmay Yarbay Özhan Bakkalbaşıoğlu ise etkinliğe katılanlar arasındaydı. Bakkalbaşıoğlu, “45 yıl sonra gemimizde şehit olan 54 arkadaşımızı anmak için Kıbrıs’a geldik ve bu etkinliği Akgünler 3 gemisi ile denize açılarak çelenk atarak manevi olarak anacağız. 20 Temmuz’daki amfibi harekâtı ile tamamladıktan sonra Baf açıklarında doğru üç gemi olarak seyir yaptık. Bu seyir esnasında muhtemelen bir Yunan konvoyunu imha görevi aldık. Ancak bu görev esnasında talihsiz bir şekilde yara aldık ve daha sonrada gemimiz battı” diye konuştu.

45 yıl sonra ilk defa gerçekleştirilen Kocatepe anma etkinliği, Girne Deniz Şehitliğinin gezilmesiyle son buldu.

